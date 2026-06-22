San Pedro Sula, Honduras.

Trabajadores del hospital Leonardo Martínez Valenzuela retomaron las protestas frente al centro asistencial este lunes 22 de junio, para exigir a las autoridades el pago de los salarios atrasados que, en algunos casos, acumulan hasta 11 meses. Walter Lagos, licenciado en enfermería, informó que en total son 20 las personas afectadas, entre licenciados en enfermería, auxiliares y personal de apoyo hospitalario, que fueron reintegrados en 2025 luego de haber ganado una demanda. Lagos explicó que este personal trabajó en primera línea de atención durante la pandemia de Covid-19, por lo que las autoridades de salud de ese momento les prometieron un contrato permanente, pero nunca se concretó. En su lugar, fueron despedidos durante la administración anterior. "La semana pasada realizamos una protesta pacífica y seguimos sin una fecha de pago. Nosotros continuamos trabajando, pero no nos pagan. Hay compañeros que tienen hasta 11 meses sin recibir salario y nadie puede sobrevivir tanto tiempo sin ingresos en las condiciones económicas que vive el país", expresó.

A su vez, dijo que antes de salir a las calles para reclamar su derecho, agotaron todas las vías administrativas y tuvieron múltiples reuniones con autoridades de la Secretaría de Salud, incluso viajaron a la capital en cinco ocasiones para exponer su situación, pero hasta la fecha solo han recibido promesas. "Hace poco nos reunimos con la vicepresidenta del Congreso Nacional, la doctora Johana Bermúdez, quien nos agendó una cita con el subsecretario de Salud, Eduardo Midence, en la cual nos prometió pago para principios de mes, pero no han cumplido", dijo.

La situación, aseguran, se ha vuelto insostenible. Durante la protesta, los empleados exhibieron cartones de huevo vacíos y otros objetos como símbolo de las dificultades económicas que enfrentan para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y la atención médica de sus hijos. Una de las enfermeras afectadas, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, relató que fue desalojada de la vivienda que alquilaba en una colonia de San Pedro Sula debido a la falta de pago. También contó que tuvo que enviar a su hijo a vivir con su madre fuera de la ciudad porque ya no podía costear su manutención.