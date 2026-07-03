Próspera firma alianza con empresa alemana y anuncia proyectos de innovación

Roatán, Islas de la Bahía.

Honduras Próspera Inc. anunció una colaboración con Merck Life Science Brasil, subsidiaria de la empresa alemana Merck KGaA, con el objetivo de promover proyectos relacionados con la biotecnología y las ciencias de la vida dentro del ecosistema de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede). Según la información divulgada por Próspera, el acuerdo contempla iniciativas orientadas a fortalecer la investigación, la biofabricación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector, con la expectativa de ampliar las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en el país.

De acuerdo con la empresa, Merck considera que el modelo impulsado por Próspera puede servir como una plataforma para desarrollar proyectos de innovación científica y facilitar el acceso a tecnologías, conocimientos especializados y redes internacionales de investigación. Entre los objetivos planteados por ambas partes figura el fortalecimiento del ecosistema biotecnológico mediante programas de capacitación, desarrollo de infraestructura y formación de talento local. Según Próspera, estas acciones podrían contribuir a la generación de empleos especializados y al crecimiento de la industria de las ciencias de la vida en Honduras.

Convenio

El convenio también contempla la posibilidad de que empresas biotecnológicas, principalmente de Estados Unidos, utilicen las instalaciones y el entorno regulatorio de Próspera para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo con el respaldo técnico de Merck.

Como parte de la cooperación anunciada, las organizaciones informaron que se buscará facilitar a investigadores y emprendimientos el acceso a insumos de laboratorio, tecnologías especializadas y programas de capacitación técnica en áreas como química, biología, análisis de laboratorio y escalamiento de procesos. Asimismo, el acuerdo prevé que especialistas de Merck compartan conocimientos a través de su centro de colaboración M Lab, ubicado en Brasil, incluyendo formación sobre aspectos regulatorios y buenas prácticas en investigación y desarrollo.

Según lo anunciado por Próspera, otro de los componentes de la alianza será promover vínculos entre el ecosistema de innovación de la zede y la red internacional de Merck, con el propósito de facilitar oportunidades de colaboración e inversión para empresas y proyectos del sector. La empresa señaló que la iniciativa forma parte de su estrategia para posicionar a Próspera como un centro regional para el desarrollo de proyectos de biotecnología y ciencias de la vida en Centroamérica.

Merck KGaA y Merck Life Science