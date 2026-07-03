Próspera firma alianza con empresa alemana y anuncia proyectos de innovación

Honduras Próspera Inc. anunció una colaboración con Merck Life Science Brasil, subsidiaria de la empresa alemana Merck KGaA, con el objetivo de promover proyectos relacionados con la biotecnología y las ciencias de la vida dentro del ecosistema de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede).
Según la información divulgada por Próspera, el acuerdo contempla iniciativas orientadas a fortalecer la investigación, la biofabricación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector, con la expectativa de ampliar las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en el país.
De acuerdo con la empresa, Merck considera que el modelo impulsado por Próspera puede servir como una plataforma para desarrollar proyectos de innovación científica y facilitar el acceso a tecnologías, conocimientos especializados y redes internacionales de investigación.
Entre los objetivos planteados por ambas partes figura el fortalecimiento del ecosistema biotecnológico mediante programas de capacitación, desarrollo de infraestructura y formación de talento local. Según Próspera, estas acciones podrían contribuir a la generación de empleos especializados y al crecimiento de la industria de las ciencias de la vida en Honduras.
Convenio
El convenio también contempla la posibilidad de que empresas biotecnológicas, principalmente de Estados Unidos, utilicen las instalaciones y el entorno regulatorio de Próspera para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo con el respaldo técnico de Merck.
Como parte de la cooperación anunciada, las organizaciones informaron que se buscará facilitar a investigadores y emprendimientos el acceso a insumos de laboratorio, tecnologías especializadas y programas de capacitación técnica en áreas como química, biología, análisis de laboratorio y escalamiento de procesos.
Asimismo, el acuerdo prevé que especialistas de Merck compartan conocimientos a través de su centro de colaboración M Lab, ubicado en Brasil, incluyendo formación sobre aspectos regulatorios y buenas prácticas en investigación y desarrollo.
Según lo anunciado por Próspera, otro de los componentes de la alianza será promover vínculos entre el ecosistema de innovación de la zede y la red internacional de Merck, con el propósito de facilitar oportunidades de colaboración e inversión para empresas y proyectos del sector.
La empresa señaló que la iniciativa forma parte de su estrategia para posicionar a Próspera como un centro regional para el desarrollo de proyectos de biotecnología y ciencias de la vida en Centroamérica.
Merck KGaA y Merck Life Science
Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es el gigante global de ciencia y tecnología que sirve como casa matriz de todo el grupo corporativo. Fundada en 1668, ostenta el título de la compañía química y farmacéutica más antigua del mundo en funcionamiento.
Actualmente, esta multinacional opera a nivel internacional estructurada en tres grandes sectores estratégicos: salud (Healthcare), electrónica y ciencias de la vida (Life Science). Su enfoque principal está en la innovación de vanguardia, desarrollando desde terapias médicas avanzadas y materiales de alta tecnología para microchips, hasta herramientas esenciales para la comunidad científica global, manteniendo los derechos de la marca original "Merck" en casi todo el planeta.
Por su parte, Merck Life Science Brasil funciona como el brazo operativo y comercial de la división de Ciencias de la Vida específicamente en el mercado brasileño. Esta filial se encarga de adaptar e introducir la infraestructura tecnológica y científica de la matriz alemana para atender las necesidades locales de laboratorios de investigación, universidades y la industria biofarmacéutica en el país.
Su actividad central consiste en proveer un catálogo robusto que incluye reactivos químicos, sistemas de purificación de agua, materiales de alta precisión y soluciones complejas para la biomanufactura, desempeñando un rol clave en el avance de la ciencia, el desarrollo de vacunas y el control de calidad industrial en América Latina.