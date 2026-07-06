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"Nos prometieron ayuda y nunca regresaron": claman vecinos de Suvanh

Vecinos de la Suvanah de Cofradía denuncian que sus casas se derrumban y, pese a reiteradas solicitudes de ayuda, aún no reciben una respuesta concreta de las autoridades

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
Nos prometieron ayuda y nunca regresaron: claman vecinos de Suvanh

La incertidumbre invade a las familias, que temen perder lo que han construido con años de esfuerzo y sacrificio, y que esperaban heredar a sus hijos.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Entre la incertidumbre y el temor de perder sus viviendas construidas durante años de esfuerzo, vecinos de la colonia Suvanh, en el sector Cofradía, denunciaron que continúan sin recibir una respuesta de las autoridades municipales para atender el socavón que pone en riesgo la infraestructura y a decenas de familias.

Los pobladores aseguran que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó con las lluvias de los últimos meses. Sin embargo, afirman que desde hace más de nueve meses han solicitado la intervención de la Municipalidad de San Pedro Sula sin obtener una solución.

"Cuando andaban en campaña vinieron a prometer ayuda, pero nunca regresaron. Lo único que queremos es que nos apoyen antes de que ocurra una tragedia", lamentó Rufino, uno de los vecinos afectados, quien aseguró que las familias viven con incertidumbre debido al avance del socavón y la falta de respuesta de las autoridades.

Según los habitantes, el socavón ya provocó el colapso de una vivienda y mantiene al borde del derrumbe otras casas ubicadas en la orilla del terreno. Las familias relatan que cada lluvia aumenta la preocupación, debido a que la erosión continúa avanzando.

Paulina Linares, residente de la colonia desde hace 23 años, expresó a LA PRENSA que el avance del socavón ha golpeado directamente a su familia, ya que la vivienda de una de sus hijas se encuentra a escasos metros de la zona afectada.

Paulina Linares, residente de la colonia desde hace 23 años, asegura que el avance del socavón mantiene en incertidumbre a su familia, ya que la vivienda de su hija está en riesgo y temen perder el patrimonio construido con el esfuerzo de muchos años.

Paulina Linares, residente de la colonia desde hace 23 años, asegura que el avance del socavón mantiene en incertidumbre a su familia, ya que la vivienda de su hija está en riesgo y temen perder el patrimonio construido con el esfuerzo de muchos años.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

"Mi yerno construyó esa casa con mucho esfuerzo. Cuando vio cómo había cedido la tierra, abrazó a mi hija y ambos lloraban porque pensaban que iban a perder el patrimonio de toda una vida", relató con preocupación a LA PRENSA.

Linares pidió a las autoridades intervenir de inmediato para evitar que el hundimiento continúe avanzando y termine por destruir las viviendas del sector.

Los vecinos sostienen que el deterioro comenzó luego de trabajos realizados para habilitar una calle y construir un centro educativo en el sector, situación que, según ellos, modificó el cauce de las aguas lluvias y aceleró la erosión del terreno.

Don Rufino, uno de los primeros habitantes de la colonia Suvanh, recuerda que cuando llegó apenas existían unas tres viviendas. Con tristeza, afirma que duele ver cómo el socavón amenaza con destruir el esfuerzo y patrimonio que las familias han construido.

Don Rufino, uno de los primeros habitantes de la colonia Suvanh, recuerda que cuando llegó apenas existían unas tres viviendas. Con tristeza, afirma que duele ver cómo el socavón amenaza con destruir el esfuerzo y patrimonio que las familias han construido.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

Asimismo, rechazaron la versión de que la colonia sea una zona no habitable. Aseguran que muchas familias poseen títulos de propiedad y que la Municipalidad ha brindado mantenimiento a las calles del sector durante años.

"Nos dicen que esta no es una zona habitable, pero aquí vivimos desde hace más de dos décadas y siempre han entrado a dar mantenimiento. Lo que pedimos es que nos ayuden, no que nos abandonen", manifestaron varios vecinos a LA PRENSA, al insistir en que las autoridades atiendan la emergencia antes de que el socavón provoque daños irreparables.

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Ante la falta de acciones, los pobladores bloquearon recientemente la carretera CA-4 para exigir una solución inmediata al problema. No obstante, aseguran que ninguna autoridad municipal acudió al lugar para atender sus demandas.

Raquel Alegría expresó a LA PRENSA que el alcalde visitó la colonia hace algunos meses y se comprometió a ejecutar obras de enchapado, canalización y construcción de cunetas, además de enviar personal técnico para evaluar el terreno.

Vecinos de la colonia colocaron llantas y piedras grandes como medida provisional para contener el avance del socavón y evitar que el terreno continúe cediendo mientras esperan una intervención de las autoridades.

Vecinos de la colonia colocaron llantas y piedras grandes como medida provisional para contener el avance del socavón y evitar que el terreno continúe cediendo mientras esperan una intervención de las autoridades.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

"Vinieron topógrafos, nos prometieron que iniciarían los trabajos, pero nunca regresaron. Después de la protesta tampoco llegó nadie de la Municipalidad; únicamente enviaron policías y militares", señaló.

Los habitantes afirmaron que continuarán exigiendo una respuesta de las autoridades, ya que el socavón sigue avanzando con cada lluvia y el riesgo para las familias aumenta.

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Advirtieron que, de no ejecutarse obras de mitigación en el corto plazo, más viviendas podrían resultar afectadas o incluso colapsar.

Hasta el momento, la Municipalidad de San Pedro Sula no había emitido una respuesta pública sobre los señalamientos de los vecinos ni informado una fecha para el inicio de las obras en la zona afectada.

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Redacción web
Laura Amaya

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