"Nos prometieron ayuda y nunca regresaron": claman vecinos de Suvanh

Entre la incertidumbre y el temor de perder sus viviendas construidas durante años de esfuerzo, vecinos de la colonia Suvanh, en el sector Cofradía, denunciaron que continúan sin recibir una respuesta de las autoridades municipales para atender el socavón que pone en riesgo la infraestructura y a decenas de familias.
Los pobladores aseguran que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó con las lluvias de los últimos meses. Sin embargo, afirman que desde hace más de nueve meses han solicitado la intervención de la Municipalidad de San Pedro Sula sin obtener una solución.
"Cuando andaban en campaña vinieron a prometer ayuda, pero nunca regresaron. Lo único que queremos es que nos apoyen antes de que ocurra una tragedia", lamentó Rufino, uno de los vecinos afectados, quien aseguró que las familias viven con incertidumbre debido al avance del socavón y la falta de respuesta de las autoridades.
Según los habitantes, el socavón ya provocó el colapso de una vivienda y mantiene al borde del derrumbe otras casas ubicadas en la orilla del terreno. Las familias relatan que cada lluvia aumenta la preocupación, debido a que la erosión continúa avanzando.
Paulina Linares, residente de la colonia desde hace 23 años, expresó a LA PRENSA que el avance del socavón ha golpeado directamente a su familia, ya que la vivienda de una de sus hijas se encuentra a escasos metros de la zona afectada.
"Mi yerno construyó esa casa con mucho esfuerzo. Cuando vio cómo había cedido la tierra, abrazó a mi hija y ambos lloraban porque pensaban que iban a perder el patrimonio de toda una vida", relató con preocupación a LA PRENSA.
Linares pidió a las autoridades intervenir de inmediato para evitar que el hundimiento continúe avanzando y termine por destruir las viviendas del sector.
Los vecinos sostienen que el deterioro comenzó luego de trabajos realizados para habilitar una calle y construir un centro educativo en el sector, situación que, según ellos, modificó el cauce de las aguas lluvias y aceleró la erosión del terreno.
Asimismo, rechazaron la versión de que la colonia sea una zona no habitable. Aseguran que muchas familias poseen títulos de propiedad y que la Municipalidad ha brindado mantenimiento a las calles del sector durante años.
"Nos dicen que esta no es una zona habitable, pero aquí vivimos desde hace más de dos décadas y siempre han entrado a dar mantenimiento. Lo que pedimos es que nos ayuden, no que nos abandonen", manifestaron varios vecinos a LA PRENSA, al insistir en que las autoridades atiendan la emergencia antes de que el socavón provoque daños irreparables.
Ante la falta de acciones, los pobladores bloquearon recientemente la carretera CA-4 para exigir una solución inmediata al problema. No obstante, aseguran que ninguna autoridad municipal acudió al lugar para atender sus demandas.
Raquel Alegría expresó a LA PRENSA que el alcalde visitó la colonia hace algunos meses y se comprometió a ejecutar obras de enchapado, canalización y construcción de cunetas, además de enviar personal técnico para evaluar el terreno.
"Vinieron topógrafos, nos prometieron que iniciarían los trabajos, pero nunca regresaron. Después de la protesta tampoco llegó nadie de la Municipalidad; únicamente enviaron policías y militares", señaló.
Los habitantes afirmaron que continuarán exigiendo una respuesta de las autoridades, ya que el socavón sigue avanzando con cada lluvia y el riesgo para las familias aumenta.
Advirtieron que, de no ejecutarse obras de mitigación en el corto plazo, más viviendas podrían resultar afectadas o incluso colapsar.
Hasta el momento, la Municipalidad de San Pedro Sula no había emitido una respuesta pública sobre los señalamientos de los vecinos ni informado una fecha para el inicio de las obras en la zona afectada.