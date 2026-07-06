"Nos prometieron ayuda y nunca regresaron": claman vecinos de Suvanh

San Pedro Sula, Honduras

Entre la incertidumbre y el temor de perder sus viviendas construidas durante años de esfuerzo, vecinos de la colonia Suvanh, en el sector Cofradía, denunciaron que continúan sin recibir una respuesta de las autoridades municipales para atender el socavón que pone en riesgo la infraestructura y a decenas de familias.

Los pobladores aseguran que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó con las lluvias de los últimos meses. Sin embargo, afirman que desde hace más de nueve meses han solicitado la intervención de la Municipalidad de San Pedro Sula sin obtener una solución.

"Cuando andaban en campaña vinieron a prometer ayuda, pero nunca regresaron. Lo único que queremos es que nos apoyen antes de que ocurra una tragedia", lamentó Rufino, uno de los vecinos afectados, quien aseguró que las familias viven con incertidumbre debido al avance del socavón y la falta de respuesta de las autoridades.

Según los habitantes, el socavón ya provocó el colapso de una vivienda y mantiene al borde del derrumbe otras casas ubicadas en la orilla del terreno. Las familias relatan que cada lluvia aumenta la preocupación, debido a que la erosión continúa avanzando.

Paulina Linares, residente de la colonia desde hace 23 años, expresó a LA PRENSA que el avance del socavón ha golpeado directamente a su familia, ya que la vivienda de una de sus hijas se encuentra a escasos metros de la zona afectada.