Javier Aguirre no sigue y México ya tiene nuevo entrenador tras fracaso del Mundial 2026

Distrito Federal, México.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, reconoció este domingo que a un equipo tan grande como Inglaterra solo se le gana con un juego perfecto; sus jugadores cometieron errores y eso explica su eliminación de la Copa Mundial 2026. "Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las Grandes Ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron", señaló el estratega después de la derrota 2-3 ante los ingleses en los octavos de finales del Mundial.

La defensa de México, que sumó cuatro partidos sin goles, parpadeó dos veces y se puso debajo 0-2 con un doblete de Jude Bellingham. Después de que Julián Quiñones descontó, el guardameta Raúl Rangel cometió un penalti, cobrado de manera precisa por Harry Kane, y así comenzó a decidirse la victoria de los europeos. Luego Raúl Jiménez puso el 2-3 al anotar otra pena máxima, pero no le alcanzó a uno de los tres anfitriones del Mundial. "El sueño termina pero estamos cerca de los grandes. Los jugadores ganan los partidos, los entrenadores los pierden, así que soy el responsable de la derrota", comentó.

'Vasco' Aguirre se va y México tiene nuevo seleccionador

Javier Aguirre fracasó hoy en su tercer intento de poner a México entre los ocho mejores de una Copa del Mundo, luego de caer eliminado en 2002 y 2010. Hoy ratificó que ha cerrado su ciclo como seleccionador y deseó éxitos a su sustituto, el exdefensa del FC Barcelona, Rafael Márquez, anunciado hace meses como su relevo.

¡El Vasco Aguirre le da la estafeta a Rafa Márquez de cara al próximo Mundial!😱🇲🇽💥 pic.twitter.com/8dpQM5dDQ1 — W Deportes (@deportesWRADIO) July 6, 2026