Sesal elimina exigencia de carnet de vacunación contra el sarampión para viajes al extranjero

Tegucigalpa, Honduras

A partir de este jueves 25 de junio, los viajeros nacionales e internacionales que salgan de Honduras ya no tendrán la obligación de presentar el comprobante de vacunación contra el sarampión.

Así lo anunció la Secretaría de Salud (Sesal) a través de un comunicado oficial emitido este miércoles 24 de junio.

La medida que fue impuesta a inicios de junio modificaba los requisitos de movilidad internacional en las terminales aéreas, terrestres y marítimas para tener un mayor control epidemiológico y así contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

A pesar de eliminar la obligatoriedad del documento, las autoridades sanitarias enfatizaron que el riesgo no ha desaparecido.

"Considerando la situación epidemiológica regional, y con el propósito de proteger la salud individual y colectiva, se continúa recomendando la vacunación contra el sarampión, dos semanas antes de viajar", establece el documento.

Estas recomendaciones hacen énfasis para las personas que tengan previsto viajar fuera del país y especialmente donde hay circulación activa del virus.