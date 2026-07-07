¿Cuántos hondureños pidieron la regularización extraordinaria en España?

Tegucigalpa, Honduras

Cuando Noelia Gómez se quedó sin trabajo pensó en todas las opciones para poder sustentar a sus dos hijos, pero emigrar fue la más expedita, ya que, además, vio una oportunidad para atender la artritis juvenil de su primogénito. Sacó un préstamo en el banco y compró tres boletos de avión —el de ella y sus dos hijos, uno de 12 años y otro de 15— para viajar desde Honduras a Madrid, España, donde reside desde noviembre de 2025. Ella pensó en quedarse y realizar todo el engorroso trámite ordinario de regularización, pero a inicio de 2026 en los noticieros y redes sociales hablaban de un proceso extraordinario, que cerraba el 30 de junio. “Al principio era una incógnita”, afirmó en diálogo con LA PRENSA Premium, aunque cuando miró que la cosa iba en serio buscó sus documentos y, por suerte, una asociación de abogados hondureños le ayudó con el trámite para realizar la solicitud. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España más de 1.4 millones de migrantes procedentes de más de una decena de países realizaron la solicitud de regularización. Los hondureños aparecen como la quinta comunidad que más concretaron la petición, solo después de los colombianos, marroquíes, venezolanos y peruanos. “El 17 de abril, con abogados de aquí, de España, que también son de nacionalidad hondureña, me apoyaron con el proceso. (El abogado) me solicitó el expediente de mi hijo (con artritis juvenil), los boletos de viaje, lo que tenía cuando había aterrizado aquí y me pidió los boles de transporte, pero como yo nunca, no me manejo mucho en transporte, entonces me solicitó todas las citas que mi hijo tuvo desde el día que lo empezaron a ver aquí en España”, contó la hondureña de 34 años. Muy agradecida, la joven contó que “hicieron el trámite mío y el de los niños. (Me cobraron) algo simbólico prácticamente, porque eran tres y pues yo no tenía cómo sostenerme en esa parte”. “Lo que estamos esperando es que den la aprobación, primeramente Dios que me la den, que pueda tener la residencia por un año y también mis hijos puedan obtener también su residencia, nada más que a menores se los dan a cinco años”, dijo.

La quinta comunidad solicitante

De los 1.4 millones de solicitantes de regularización extraordinaria, 304,319 (el 25.9%) fueron realizadas por migrantes procedentes de Colombia, mientras que 156,272 (13.3%) corresponden a personas originarias de Marruecos. Otras 138,647 solicitudes de regularización proceden de venezolanos y 103,398 de peruanos. Esto significa que los hondureños aparecen como el quinto grupo con más peticiones concretadas, con 56,399, equivalente al 4.8% del total.

Los migrantes, según constató LA PRENSA Premium a través de testimonios, buscaron asesoría legal, recopilaron los documentos necesarios y concretaron su proceso que, entre otros requisitos, debían justificar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026. Ahora solo esperan la respuesta que, según las autoridades, será dentro de tres meses tras la solicitud. La ventaja, según contó la hondureña Noelia Gómez, es que con la solicitud ya obtienen varios beneficios. Por ejemplo, ella ya empezó el trámite para el permiso de trabajo; también existe “bastante apoyo y ayudas a madres solteras. Realmente este país está abierto para que tú empieces, que hagas un comienzo y puedas avanzar. Y también tengo la opción de seguir estudiando, nada más que con eso necesito validar los títulos, que eso sería un poquito más adelante. Entonces se me abren más puertas, la verdad. Puedo estar en esta tienda, como puedo pedir, un trabajo de medio tiempo”. “Yo me siento muy bendecida, porque gracias a Dios yo no he sufrido lo que puede haber sufrido otro de nuestros compatriotas. Realmente yo me acabo de bajar del avión y prácticamente se me están abriendo mucho las puertas. Entonces estoy muy agradecida”, aseguró. Dijo que está agradecida, además con esa nación porque nunca ha recibido un trato malo y la han apoyado con la enfermedad de su hijo, a quien atiende muy bien y “lo llevan muy al pie a él, porque la enfermedad de él es un caso muy raro, realmente no esperan que un niño tenga artritis”, lamentó. LA PRENSA Premium consultó con otros hondureños que también realizaron el trámite. La mayoría dijo que lo concretaron en línea, lo que coincide con los datos de las autoridades españolas, que dijeron que el 83.2% de las solicitudes fueron de forma telemática. Además, el 58% de los casos lo realizaron a través de un abogado, como lo hizo Noelia.



Según el Consulado de Honduras en Madrid, España, Honduras tiene casi 221,000 compatriotas empadronados en ese país, pero no todos están regularizados. Las proyecciones indicaban que unos 90,000 solicitarían la regularización extraordinaria, aunque solo 56,399 la concretaron. Las cifras evidencian que la comunidad migrante en España creció de forma significativa en los últimos años, en parte por las duras políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos, consideró César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH). El también docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señaló que muchos compatriotas ven a España como la puerta para obtener trabajo y otros beneficios, principalmente las mujeres, pero también para irse a otras naciones de Europa.

38,172 hondureños obtuvieron en 2025 la residencia en España tras un proceso de regularización ordinario. En ese entonces, la comunidad hondureña fue la novena que más realizó ese trámite, lo que evidencia, además, que el flujo de migrantes es alto.

"Lo que busca España es mejorar las condiciones de esta gente que está llegando hacia su país y tratar de ver cómo los inserta en un proceso de desarrollo, reconociendo incluso en España, que necesita una mano de obra y que tienen éxitos en algunos rubros económicos, y que pueden estos migrantes aportar mucho al desarrollo del país", aseguró.

Perfil de los solicitantes

La migración de hondureños a España se ve marcada por varios factores, pero ocasionan que quienes emigran sean, principalmente, jóvenes y mujeres. Esto también ocurre en otros países de América, África, Asia y hasta Europa. Este patrón también se refleja en las solicitudes de regularización extraordinaria. Según las cifras oficiales, de cada 10 peticiones, 5 correspondían a jóvenes y adultos de entre 31 y 44 años, mientras que dos fueron presentadas por adolescentes y jóvenes de entre 16 y 24 años.

Además, la mayoría de solicitantes residen en Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Los registros muestran peticiones de regularización de migrantes residentes en al menos 50 provincias y dos ciudades autónomas. Sobre las actividades en las que trabajan estos migrantes, los datos mencionan que la mayoría laboran en el área de hotelería, comercio, actividades administrativas y construcción, lo que coincide con el listado que enumeró el exembajador de Honduras en España, Marlon Brevé, quien dio breves declaraciones a LA PRENSA Premium, mientras presentaba a la cónsul de Honduras en Madrid, Vilma Faraj.

Según los análisis de Castillo, las cifras evidencian que no todos los migrantes pudieron concretar este proceso, ya que solo abarcaba aquellos casos de personas que ingresaron antes del 1 de enero y que cumplían con los requisitos para poder aplicar a una regularización. Recordó que se trata de un proceso excepcional, que al ser aprobado regularizarán su estatus migratorio, obtendrán un permiso de residencia y uno de trabajo, entonces “esto les abre otras puertas”. “También tienen algunos temas como que pueden acceder a servicios de salud, servicios de educación adecuados. Entonces, ya tienen un sistema de seguridad social también. Y lo otro es que como residentes españoles también pueden movilizarse dentro de los países de la Unión Europea con mayor facilidad”, afirmó. En 2025 un total de 38,172 hondureños obtuvieron la residencia en España tras un proceso de regularización ordinario. En ese entonces, la comunidad hondureña fue la novena que más realizó ese trámite, lo que evidencia, además, que el flujo de migrantes es alto. Castillo lamentó que Honduras siga siendo un país expulsor de personas porque “no se generan condiciones para que se queden” y los compatriotas buscan mejores condiciones de seguridad, educación, salud y, además, reunirse con sus seres queridos. “En la medida que se restringe el ingreso a Estados Unidos, España se convierte como una nueva ruta para la migración de hondureños. Aquí el único llamado que se hace y se ha hecho siempre es que no vamos a evitar la fuga migratorio si no mejoramos las condiciones de vida en el país... tenemos que generar procesos de desarrollo amplios e inclusivos para poder retener a nuestra población”, sugirió.

España busca revitalizar su población

Para la cónsul de Honduras en Madrid, Vilma Faraj, estas cifras muestran que España es un "país refugio" para los compatriotas, pero también evidencian la necesidad de la madre patria de revitalizar su población. "Esta creo que es la segunda o la tercera regularización que hace España con extranjeros... estas regularizaciones las hacen cada cierto tiempo... ellos tienen su propósito, los gobiernos, a la hora de regularizar", explicó al mencionar que "la población española se está envejeciendo y cada vez nacen menos españoles, entonces las arcas de las pensiones se tiene que revitalizar para poder seguir pagando las pensiones de toda la gente". Otra de las razones, según Faraj, son las jubilaciones anticipadas, que provocan que la carga para el Gobierno sea mayor, entonces "el país necesita gente joven, gente que haga trabajos que probablemente los españoles ya no quieren hacer, como puede ser el cuidado de servicios domésticos, cuidado de mayores, hostelería, agricultura, construcción, servicios operativos y logísticos. O sea, España necesita mano de obra". Y, por último, mencionó que el número de migrantes en condiciones irregulares es alto, entonces tomaron la decisión de regularizar su estadía y, con ello, garantizarles derechos y beneficios. Afirmó que el registro de más de 56 mil hondureños fue actualizado y que ellos reportan entre 57 mil y 58,000 compatriotas que hicieron la solicitud y que, desde los consulados y la embajada, les apoyaron con los trámites previo al cierre el pasado 30 de junio. "Se les brindó el apoyo, la atención a todos los papeles que ellos necesitaban, porque los pasaportes tenían que estar en vigor, tenían que solicitar varios certificados, antecedentes penales, que el gobierno de Honduras apoyó con los antecedentes penales autenticados y apostillados para poderlos hacer en línea", detalló.

Las autoridades hondureñas también les ayudaron con el certificado de vulnerabilidad, para aquellos extranjeros que estaban irregulares y que carecían de un contrato de trabajo, entonces les permitía acreditar que estaban en una situación económica frágil o socialmente en peligro. "También se les ayudó con procedimientos consulares, revisarles los expedientes. Si tenían dudas, llegaban. La verdad es que abrimos... el horario del consulado se extendió prácticamente lo que fueron estos meses pasados para atender los requerimientos de los hondureños para poder meter los papeles a tiempo", indicó. Faraj mencionó que entre los beneficios que tendrán los migrantes a quienes se les apruebe la solicitud está la autorización provisional para residir y para trabajar legalmente en España, mientras se resuelve su expediente. También pueden trabajar en cualquier área en cualquier parte de España, pueden cotizar al seguro social, tienen mayor acceso a los servicios públicos y a una integración administrativa más estable.

" Y una vez concedida la autorización definitiva, obtienen una residencia legal con autorización para trabajar. Y la última, no menos importante, es que después de cinco años podrán obtener su nacionalidad, si es que les interesa" Vilma Faraj, cónsul de Honduras en Madrid, España