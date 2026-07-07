¿Cuántos hondureños pidieron la regularización extraordinaria en España?

Los migrantes, según constató LA PRENSA Premium a través de testimonios, buscaron asesoría legal, recopilaron los documentos necesarios y concretaron su proceso que, entre otros requisitos, debían justificar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026. Ahora solo esperan la respuesta que, según las autoridades, será dentro de tres meses tras la solicitud.La ventaja, según contó la hondureña Noelia Gómez, es que con la solicitud ya obtienen varios beneficios. Por ejemplo, ella ya empezó el trámite para el permiso de trabajo; también existe “bastante apoyo y ayudas a madres solteras. Realmente este país está abierto para que tú empieces, que hagas un comienzo y puedas avanzar. Y también tengo la opción de seguir estudiando, nada más que con eso necesito validar los títulos, que eso sería un poquito más adelante. Entonces se me abren más puertas, la verdad. Puedo estar en esta tienda, como puedo pedir, un trabajo de medio tiempo”.“Yo me siento muy bendecida, porque gracias a Dios yo no he sufrido lo que puede haber sufrido otro de nuestros compatriotas. Realmente yo me acabo de bajar del avión y prácticamente se me están abriendo mucho las puertas. Entonces estoy muy agradecida”, aseguró.Dijo que está agradecida, además con esa nación porque nunca ha recibido un trato malo y la han apoyado con la enfermedad de su hijo, a quien atiende muy bien y “lo llevan muy al pie a él, porque la enfermedad de él es un caso muy raro, realmente no esperan que un niño tenga artritis”, lamentó.LA PRENSA Premium consultó con otros <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/regularizacion-espana-hondurenos-tramites-costos-GJ30282433" target="_blank">hondureños que también realizaron el trámite</a>. La mayoría dijo que lo concretaron en línea, lo que coincide con los datos de las autoridades españolas, que dijeron que el 83.2% de las solicitudes fueron de forma telemática. Además, el 58% de los casos lo realizaron a través de un abogado, como lo hizo Noelia.<br />