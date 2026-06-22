Honduras deja de ser ruta masiva: flujo de migrantes cae 75% en 2026

Tegucigalpa, Honduras

El tránsito de migrantes extranjeros por Honduras registró una fuerte disminución en lo que va de 2026, según datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Entre el 1 de enero y el 18 de junio ingresaron al país 4,745 personas de diferentes nacionalidades, una cifra muy por debajo de los 19,174 migrantes reportados durante el mismo período de 2025. La reducción representa una caída aproximada del 75%, lo que confirma un cambio significativo en el comportamiento de la ruta migratoria que atraviesa el territorio hondureño rumbo al norte del continente.

Sin embargo, aunque el volumen total de personas bajó, las estadísticas muestran variaciones importantes en las nacionalidades de quienes siguen utilizando Honduras como país de tránsito. El caso más llamativo es el de Ecuador. En los primeros meses de 2025 se registró el ingreso de 405 ecuatorianos, pero en el mismo período de 2026 la cifra subió a 1,663, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso dentro del flujo irregular. Analistas señalan que los problemas sociales, económicos y políticos que enfrenta ese país sudamericano estarían empujando a más ciudadanos a salir en busca de mejores condiciones de vida. En contraste, el ingreso de ciudadanos cubanos se redujo drásticamente. De 10,654 migrantes registrados en 2025, la cifra bajó a 1,711 en 2026, aunque Cuba sigue figurando entre las principales nacionalidades en tránsito. Otros grupos que en años anteriores tuvieron alta presencia también muestran una caída considerable. Haití, que reportó 3,012 ingresos en 2025, ya no aparece entre los primeros lugares, mientras Venezuela pasó de 1,388 migrantes a 315 en el período analizado.