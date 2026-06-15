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Poder Judicial habilita plataforma para tramitar antecedentes en línea

El Poder Judicial de Honduras habilitó una plataforma digital para solicitar, pagar y descargar antecedentes penales y auténticas en línea, sin acudir a oficinas. La CSJ busca agilizar trámites.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 16:00 -
  • Daniela Ortega
Poder Judicial habilita plataforma para tramitar antecedentes en línea

Autoridades del Poder Judicial de Honduras durante el lanzamiento de la nueva plataforma digital para la solicitud y descarga en línea de antecedentes penales y auténticas.
Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial de Honduras habilitó una nueva plataforma digital que permitirá a los hondureños solicitar, pagar y descargar antecedentes penales y auténticas sin necesidad de acudir de forma presencial a los centros de atención.

Paso a paso: Así puede solicitar los antecedentes penales

Según el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ampliará el acceso a los servicios judiciales para los ciudadanos que residen dentro y fuera del país.

Durante la presentación de la plataforma, Wagner Vallecillo, presidente del órgano judicial, explicó que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización de ligado a los servicios judiciales.

“La presentación de una herramienta tecnológica es una decisión orientada a reducir tiempos, facilitar trámites y responder con mayor eficiencia a las necesidades reales de las personas. Durante muchos años realizar estos trámites implicaba largos desplazamientos, filas, tiempos de espera y, en muchos casos, dificultades adicionales para quienes viajan desde el interior del país”, explicó el funcionario.

El titular del Poder Judicial además enfatizó que la plataforma estará disponible para los hondureños residentes en cualquier país del mundo, quienes podrán solicitar y pagar en línea sus antecedentes penales y auténticas, además de descargar los documentos en formato digital.

Ya que con la nueva modalidad, los usuarios podrán realizar el proceso de forma remota, desde la solicitud y el pago hasta la obtención del documento.

Requisitos para los usuarios

Como parte del proceso, los solicitantes deberán completar un registro con información personal básica.

Entre los datos requeridos figuran:

- Nombres del solicitante.

- Número de identidad.

- Fecha de nacimiento.

- Correo electrónico.

- Teléfono.

- Dirección de residencia en Honduras.

Además, para completar la solicitud, los usuarios deberán cargar una fotografía facial del solicitante.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia señaló que la digitalización de estos servicios busca simplificar los trámites administrativos relacionados con la emisión de antecedentes penales y auténticas.

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Redacción web
Daniela Ortega

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