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Paso a paso: Así puede solicitar los antecedentes penales

Si necesita acreditar su situación legal ante una empresa o institución, esta guía le ayudará a solicitar sus antecedentes penales de forma segura. Desde los requisitos previos hasta la descarga del documento final

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 14:19 -
  • Carlos Molina
Paso a paso: Así puede solicitar los antecedentes penales

Los antecedentes penales puede ser solicitados en todas las sedes a nivel nacional.

Fotto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

La constancia de antecedentes penales es un requisito indispensable para trámites laborales, matrimoniales o de estudio. Este documennto es expedido por el juzgado de letras del Poder Judicial de Honduras, donde se certifica que un ciudadano cuenta o no con juicios pendientes.

Con el fin de facilitar este proceso a la ciudadanía, presentamos una guía detallada sobre costos, requisitos y las dos modalidades disponibles para realizar el trámite.​

Costos y Exoneraciones

El primer paso es realizar el pago correspondiente en cualquier sucursal de Banco Atlántida. Es fundamental informar al cajero que el pago es específicamente para "Antecedentes Penales"; no es necesario llenar y presentar el formulario TGR-1. ​

Cabe destacar que los menores de 25 años y los de la tercera edad mayores de 60 años, están exentos de pago, el trámite se realiza directamente sin pasar por el banco.

​Para cualquier modalidad, los documentos requeridos son: la presentación de la DNI original (o escaneo si es trámite en línea).​ Para los extranjeros el pasaporte vigente y el recibo de pago original del banco (si aplica).

¿Cómo realizar la solicitud?​

Usted puede elegir la vía que mejor le convenga, la opción en línea es la más rápida para evitar filas. Solo debe seguir estos pasos:​ Ingrese al portal del Poder Digital y cree un usuario con sus datos personales.​

Seleccione la opción "Nuevo Trámite". Deberá adjuntar una fotografía clara de su DNI y del recibo de pago.​

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Una vez que el Poder Judicial apruebe la solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico. Podrá descargar su constancia en formato PDF directamente desde el portal.​

Son muchas las persoas que llegan a las oficinas de los juzgados de La Ceiba para solicitar sus antecedentes penales.

Son muchas las persoas que llegan a las oficinas de los juzgados de La Ceiba para solicitar sus antecedentes penales.

(Foto: La Prensa)

Costos y modo presencial

Si prefiere el trámite tradicional, puede acudir a las ventanillas de la Unidad de Antecedentes Penales ubicadas en los edificios judiciales de las principales ciudades del país. El documento se entrega el mismo día.

Debe presentar su DNI original y el recibo de pago.​ En esta modalidad, el documento suele entregarse de manera inmediata tras verificar sus datos. ​Recuerde que este documento tiene una vigencia limitada, por lo que se recomienda tramitarlo cerca de la fecha en que será utilizado.

Más de 2,000 personas al día solicitan antecedentes penales

El costo de los antecedentes penales varía dependiendo el destino que se le dé. Para trabajo o matrimonio tiene un valor de 150 lempiras, mientras que para estudios 50 lempiras. Para uso en el extranjero y otros el costo es de 200 lempiras.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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