Amado García, el chapín que reinó en la Maratón La Prensa y luego brilló en cuatro olimpiadas

En su país, Guatemala, lo conocen por todo su nombre: José Amado García y tiene el récord de haber corrido en cuatro Juegos Olímpicos. Su historia en la Maratón Prensa-Gatorade se escribió con letras doradas: ganó cinco ediciones, impuso un récord que ha resultado imposible de mejorar, pero sobre todo, se robó el corazón de los hondureños por más de diez años.
Nacido el 13 de septiembre de 1977 en San Jerónimo, Baja Verapaz, su carrera ha sido un referente de disciplina y constancia a nivel centroamericano. Cuenta con el título de mayor presencia de un guatemalteco en Juegos Olímpicos, así como con dos récords nacionales de atletismo.
Ganó la medalla de plata en el maratón de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, un logro histórico que lo colocó junto a leyendas como Doroteo Guamuche Flores como los únicos guatemaltecos medallistas en esta disciplina en dichas justas.
Se consagró con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.
En Juegos Centroamericanos posee múltiples medallas en diversas distancias, destacando sus participaciones desde finales de los años 90.
Es un ícono absoluto de la Matatón de La Prensa, ostentando el récord de cinco victorias en la categoría principal, lo que demuestra su conexión especial con el público y las rutas sampedranas.
En las olimpiadas sus tiempos fueron los siguientes: en Atenas 2004 quedó en la posición 64 con un tiempo de dos horas, 27 minutos y 18 segundos; en Pekín 2008 quedó en el lugar 35 con tiempos de 2h:20m:15s. En Londres 2012 fue 38 con 2h:18m:23s y en Río 2016 quedó en el lugar 118 con 2h:30m:11s.
La 34ª edición de la Maratón Internacional de Diario La Prensa, celebrada el 20 de junio de 2010, es recordada como una de las más competitivas y calurosas en la historia del evento, consolidando el dominio guatemalteco en las calles de San Pedro Sula. Amado registró 1 hora, 5 minutos y 54 segundos. Ese fue el quinto y último título que ganó Amado.
Amado García vino a participar por primera a Honduras en el 2002 y quedó campeón, lo mismo que en 2004, 2006, 2007 y 2010. Además tiene el récord vigente de esta competencia que es de una hora, tres minutos y 53 segundos.
Amado García, estuvo presente en los 21K Ciudad de Guatemala 2025, donde finalizó con un tiempo de 1:14:43 y aunque no subió al podio, la gente se emocionó al verlo nuevamente en acción. Honor a quien honor merece, este chapín debía tener una mención especial en la edición dora de la Maratón Internacional y mejor aún, no descarte verle animando este año en la edición 50....