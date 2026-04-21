Amado García, el chapín que reinó en la Maratón La Prensa y luego brilló en cuatro olimpiadas

En su país, Guatemala, lo conocen por todo su nombre: José Amado García y tiene el récord de haber corrido en cuatro Juegos Olímpicos. Su historia en la Maratón Prensa-Gatorade se escribió con letras doradas: ganó cinco ediciones, impuso un récord que ha resultado imposible de mejorar, pero sobre todo, se robó el corazón de los hondureños por más de diez años.