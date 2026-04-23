Olancho FC vs Motagua EN VIVO hoy, hora y dónde ver Liga Nacional Honduras

Juticalpa, Olancho, Honduras.

Olancho FC y Motagua miden sus fuerzas este jueves para cerrar la actividad de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El partido para los azules es de alto riesgo ya que los de Jhon Jairo López vienen en una alza futbolística importante que se convierte en amenaza latente para el actual líder del certamen liguero.

Una derrota para el Motagua de Javier López se puede convertir en una pesadilla sobre el final del campeonato ya que tiene a Olimpia respirándole en la nuca, emparejados actualmente en 35 puntos, pero las águilas con mejor diferencia de goles.

Por otro lado para los Potros llegar a vencer al Ciclón Azul, rival directo por el liderato, o al menos por los primeros lugares le permite acercarse a dos puntos de los puestos de privilegios. Los nor-orientales tienen 30 unidades.

En la primera vuelta no hubo ganador ya que los olanchanos llegaron al estadio Nacional Chelato Uclés a sacarle un empate 1-1 al Motagua y hoy, en Juticalpa, donde los azules tienen mucha afición, querrán amarrar el liderato del torneo.

El partido entre Potros del Olancho FC y Motagua comienza a partir de las 7:30 de la noche y lo podrán ver en vivo a través de la señal de Deportes TVC.