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UPNFM vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La jornada 20 del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras trae un duelo clave entre UPNFM y Génesis PN.

UPNFM vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su marcha, ofreciendo una jornada tras otros encuentros intensos, sorpresas y momentos destacados en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta fecha 20, la acción nos presenta un atractivo duelo entre la UPNFM, que recibe al Génesis PN en un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

El compromiso se disputará en el estadio Emilio Williams Agasse y no será un enfrentamiento cualquiera, ya que están en juego tres puntos fundamentales que podrían modificar la posición de ambos equipos en la tabla del Clausura 2026 .

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La UPNFM se ubica actualmente en la octava posición con 18 puntos, mientras que el Génesis PN marcha en la novena casilla con 16 unidades. Un triunfo de los universitarios podría incluso impulsarlos a ser sextos.

El encuentro está programado para las 5:15 de la tarde (hora de Honduras), será transmitido por Deportes TVC y podrá seguirse minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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