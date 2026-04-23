UPNFM vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su marcha, ofreciendo una jornada tras otros encuentros intensos, sorpresas y momentos destacados en esta nueva edición del fútbol catracho.

En esta fecha 20, la acción nos presenta un atractivo duelo entre la UPNFM, que recibe al Génesis PN en un partido clave para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato.

El compromiso se disputará en el estadio Emilio Williams Agasse y no será un enfrentamiento cualquiera, ya que están en juego tres puntos fundamentales que podrían modificar la posición de ambos equipos en la tabla del Clausura 2026 .