Corte Suprema de Justicia abre ventanilla de atención en la CCIC

San Pedro Sula, Honduras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en funcionamiento una nueva ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), con el objetivo de acercar algunos de sus trámites a empresas y ciudadanía en general.

La CCIC informó que esta ventanilla se suma a los servicios que ya operan en el portal y brinda orientación sobre trámites del Poder Judicial, en especial la emisión de constancias de antecedentes penales y el proceso de auténtica de documentos.

Entre los servicios disponibles están la emisión de constancias de antecedentes penales, la recepción de solicitudes para la auténtica de documentos y la difusión de comunicados oficiales relacionados con estos trámites, lo que busca facilitar la gestión de los usuarios.

La atención se brindará de lunes a viernes, en un horario de 7:30 am a 4:00 pm, ampliando las opciones para empresas, emprendedores y personas que requieran realizar estos procesos en San Pedro Sula.

Durante la inauguración, Karim Qubain, presidente de la CCIC, destacó la coordinación entre ambas instituciones. “Agradecemos a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, por la voluntad para hacer posible esta ventanilla. Este es un paso importante para acercar los servicios del Poder Judicial a la población y facilitar trámites de utilidad para los ciudadanos y el sector empresarial”, expresó.

Mientras que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, señaló que estas acciones buscan acercar el Poder Judicial a la población. “El Poder Judicial está para servir al pueblo hondureño y estamos alegres de estar en San Pedro Sula", dijo.

Además, agradeció al presidente Qubain por facilitar el espacio. "Esperamos que esta ventanilla sea de gran beneficio para quienes necesitan hacer estos trámites”, afirmó.

En el evento también participaron Marta Delia Merino, magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Iris Bernarda Castellanos, secretaria general del Poder Judicial; Karla Escalante, directora de Personal; y Chenny Arita, administradora de la CSJ en San Pedro Sula.

También acudieron miembros de la junta directiva de la CCIC, asesores y representantes del gremio notarial, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para mejorar el acceso y eficiencia de los servicios estatales.

Con esta incorporación, el Portal Empresarial de la CCIC alcanza un total de 17 ventanillas de atención, donde empresas, emprendedores y ciudadanía pueden realizar trámites y recibir asesoría de distintas instituciones del Estado en un solo lugar.

Actualmente, el Portal Empresarial integra servicios de las siguientes instituciones: Registro Mercantil, Registro de Empresas CCIC, Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Registro Nacional de las Personas (RNP), Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Servicio de Administración de Rentas (SAR), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), SENPRENDE, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Sistema de Garantías Mobiliarias–CCIT y, recientemente, la Corte Suprema de Justicia.