Confirman privación de bienes y nulidad de tres sociedades vinculadas a alias Cubeta

Tegucigalpa, Honduras

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia que declara con lugar la privación definitiva del dominio de cinco bienes inmuebles, 13 vehículos y 32 cuentas bancarias vinculados a Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, exvicealcalde de Gracias, Lempira, y su esposa, María Angélica Maldonado Cueva. La resolución también contempla la nulidad de tres sociedades mercantiles y reconoce los derechos de terceros de buena fe, entre ellos dos instituciones bancarias y otras personas naturales.

El fallo se deriva del proceso iniciado tras la Operación Zeus, mediante la cual en febrero de 2019 fueron asegurados bienes a Cálix Hernández y Maldonado Cueva, según informó la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado. En total, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) aseguró 106 bienes: 58 inmuebles, 32 productos financieros, 13 vehículos y tres sociedades mercantiles, de los cuales no todos quedaron privados de dominio.

La DLCN abrió una denuncia de oficio el 24 de enero de 2019, después de que se hiciera pública una acusación presentada en Estados Unidos contra Cálix Hernández por delitos de narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de esa denuncia, la DLCN realizó una investigación patrimonial de Cálix Hernández, su núcleo familiar y su entorno de negocios. De acuerdo con la Fiscalía, durante las diligencias se identificaron bienes adquiridos en el período señalado en la acusación estadounidense. La Fiscalía señaló que, con base en la Ley Especial contra el Lavado de Activos y la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se ejercieron acciones para preservar la disponibilidad de los activos cuya procedencia era investigada.