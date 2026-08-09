Querellan a maestra Karla Mejía por supuesta calumnia y difamación tras denuncia de acoso

Cortés, Honduras.

La docente Karla Mejía, quien denunció públicamente al secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nedy Evelmis Pineda Pinto, por supuesto acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad, enfrenta ahora una querella por los delitos de calumnia y difamación. La acción fue anunciada por Rafael Rodríguez, director departamental de Educación en Cortés, quien explicó que el secretario señalado decidió acudir al Ministerio Público luego de que la docente no atendiera dos citatorios para presentar formalmente su denuncia y las pruebas que, según afirmó públicamente, posee. El director Rodríguez señaló que la Secretaría de Educación estableció un procedimiento para investigar los señalamientos y que Mejía fue convocada a comparecer ante la Unidad de Denuncias de la Dirección Departamental de Educación. Según el funcionario, la docente no se presentó en las fechas establecidas.

“Se le hizo el llamado a la docente para que a través de la unidad de denuncias viniera a interponer la denuncia formalmente por escrito, para que presentara todas sus evidencias y todas sus pruebas para seguir nosotros el procedimiento y poder hacer lo que la ley marca”, declaró Rodríguez. El director departamental indicó que, tras la ausencia de la docente a los dos citatorios, el secretario departamental decidió presentar una querella.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Ella no se presentó ni el día jueves ni el día viernes, por lo tanto, el secretario departamental de Educación decidió establecer una querella para ella sobre la situación de calumnias y difamación”, afirmó. Rodríguez agregó que, con la querella, será el Ministerio Público la instancia encargada de conocer las pruebas y actuaciones correspondientes. “Ahora ya tiene que responder y presentar las evidencias ya por parte del Ministerio Público”, manifestó. El funcionario sostuvo que la Unidad de Denuncias constituye la primera instancia administrativa para recibir este tipo de señalamientos. Según explicó, una vez presentada formalmente una denuncia, las autoridades pueden iniciar una investigación y valorar las evidencias aportadas por las partes.

Denuncia por supuesto acoso