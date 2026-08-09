Prelado del Opus Dei visitará Honduras durante viaje pastoral

San Pedro Sula, Honduras

Monseñor Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei , visitará Honduras en el marco del viaje pastoral por Centroamérica que comenzó el 4 de agosto en Guatemala y se prolongará hasta el 22 de agosto en tres países.

El Prelado Ocáriz visitará cuatro ciudades de Centroamérica, entre ellas San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ya visitó Guatemala, donde realizó varios encuentros con jóvenes y familias.

Posteriormente, viajará a San Salvador como parte del viaje pastoral y Camino al Centenario que será el octubre del 2028.

Monseñor Ocáriz, siendo estudiante de Teología en los años 60, convivió en Roma con San Josemaría Escrivá , fundador del Opus Dei.

El Padre llega a San Pedro Sula y el lunes 10 de agosto, a las 11:30 am, tendrá un encuentro con familias sampedranas en el Salón Palestina del Club Árabe, donde brindará un mensaje de esperanza.

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Las familias sampedranas y los jóvenes de los clubes Nauta y Jaribú dan la bienvenida al prelado y esperan con ansias el encuentro y el mensaje de esperanza que trae consigo.

Posteriormente, viajará a Tegucigalpa, donde también compartirá y brindará mensajes en reuniones con diferentes grupos de personas.

El martes 11 de agosto y el miércoles 12 de agosto tendrán encuentros con jóvenes y familias en la capital hondureña.