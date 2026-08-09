Prelado del Opus Dei visitará Honduras durante viaje pastoral

Monseñor Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei , visitará Honduras en el marco del viaje pastoral por Centroamérica que comenzó el 4 de agosto en Guatemala y se prolongará hasta el 22 de agosto en tres países.
El Prelado Ocáriz visitará cuatro ciudades de Centroamérica, entre ellas San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ya visitó Guatemala, donde realizó varios encuentros con jóvenes y familias.
Posteriormente, viajará a San Salvador como parte del viaje pastoral y Camino al Centenario que será el octubre del 2028.
Monseñor Ocáriz, siendo estudiante de Teología en los años 60, convivió en Roma con San Josemaría Escrivá , fundador del Opus Dei.
El Padre llega a San Pedro Sula y el lunes 10 de agosto, a las 11:30 am, tendrá un encuentro con familias sampedranas en el Salón Palestina del Club Árabe, donde brindará un mensaje de esperanza.
Las familias sampedranas y los jóvenes de los clubes Nauta y Jaribú dan la bienvenida al prelado y esperan con ansias el encuentro y el mensaje de esperanza que trae consigo.
Posteriormente, viajará a Tegucigalpa, donde también compartirá y brindará mensajes en reuniones con diferentes grupos de personas.
El martes 11 de agosto y el miércoles 12 de agosto tendrán encuentros con jóvenes y familias en la capital hondureña.
Perfil de monseñor Fernando Ocáriz
Monseñor Fernando Ocáriz es prelado del Opus Dei desde el 23 de enero de 2017. Nació en París el 27 de octubre de 1944, hijo de una familia española exiliada en Francia por la Guerra Civil.
Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1969) . Obtuvo el doctorado en Teología en 1971 en la Universidad de Navarra. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. En sus primeros años como presbítero se dedicó especialmente a la pastoral juvenil y universitaria.
Es consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 1986, cuando era Congregación para la Doctrina de la Fe, y del Dicasterio para la Evangelización desde 2022. Anteriormente, desde 2011, fue consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Entre 2003 y 2017 fue consultor de la entonces Congregación para el Clero. En 1989 ingresó a la Pontificia Academia Teológica.
En la década de los ochenta, fue uno de los profesores que se inició en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) , donde fue profesor ordinario y actualmente es profesor emérito de Teología Fundamental.
Ha escrito varios libros y numerosos artículos teológicos y filosóficos. También es coautor de numerosas monografías.
Fue vicario general del Opus Dei desde 1994 hasta 2014, cuando fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años acompañó al anterior prelado, Mons. Javier Echevarría, en sus visitas pastorales a más de 70 naciones.
En los años 60, siendo estudiante de Teología, convivió en Roma con San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Desde joven es aficionado al tenis, deporte que sigue practicando.
También destaca su serenidad, capacidad de escuchar y demostrar en cada encuentro, sobre todo con jóvenes, su alegría y sencillez. Sus reflexiones son muy profundas dicen quienes han tendio la oportunidad de escucharle.