Irán dice que no negociará con EE.UU. mientras siga incumpliendo el memorando de junio

Teherán, Irán.

Irán reafirmó este domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio. "Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos", afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los periodistas, y aseguró que, mientras "no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido", desde su punto de vista "no existe posibilidad de reanudar las negociaciones".

Aun así, Araqchí dijo que los intermediarios "siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones", según informó la agencia Tasnim. El jefe de la diplomacia iraní se refirió también a las conversaciones con Omán destinadas a establecer una nueva ruta marítima, que se encuentran en su fase final. El ministro reiteró que dicho acuerdo entre Teherán y Mascate no supondría, por sí mismo, la reapertura de Ormuz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Esto no significa que se vaya a abrir el estrecho de Ormuz. El acuerdo puede alcanzarse, pero la reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos", señaló.