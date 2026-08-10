Johel Zelaya confirma admisión del recurso de amparo contra su destitución como fiscal general

El exfiscal general Johel Zelaya informó este lunes que fue notificado sobre la admisión del recurso de amparo que presentó contra su destitución, aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que el acto reclamado no queda suspendido mientras se resuelve el proceso.
La resolución, fechada el 23 de junio de 2026, corresponde al Recurso de Amparo Administrativo No. 0866-26 y señala: “Admítase el recurso de amparo interpuesto por el abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez, a favor de sí mismo, contra acto del Congreso Nacional de Honduras contenido en el Decreto N.° 46-2026”.
Sin embargo, la admisión del recurso no implica, por ahora, la suspensión de la destitución. La resolución establece expresamente que el amparo es admitido “sin suspensión del acto reclamado”, por lo que el proceso continuará mientras se conocen los antecedentes y argumentos de las partes.
La Sala también ordenó librar comunicación al Congreso Nacional para que, dentro de un plazo de dos días hábiles, remita los antecedentes del caso sobre el acto cuestionado.
El documento judicial además aclara que el envío de esos antecedentes no impide que los funcionarios continúen con el conocimiento del asunto. Para ello, deberán dejar un extracto de las actuaciones principales, según consta en la resolución.
Como parte del proceso, agotando las vías internas, he sido notificado de la admisión del amparo interpuesto contra mi destitución, sin suspensión del acto reclamado, sigo con la firme convicción de que la verdad y el Estado de derecho deben prevalecer.— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) August 10, 2026
A quienes fuimos... pic.twitter.com/DWYIWvFYK0
Tras conocer la decisión, Johel Zelaya afirmó que continuará recurriendo a las vías legales para cuestionar su separación del cargo. “Sigo con la firme convicción de que la verdad y el Estado de derecho deben prevalecer”, expresó en su cuenta de X.
El exfiscal agregó: “A quienes fuimos sometidos a un juicio político les digo: no hemos renunciado a la justicia. La encontraremos por las vías legales y ante las instituciones que correspondan”.
Destitución del exfiscal
Johel Zelaya fue separado de la Fiscalía General después de que el Congreso Nacional aprobara su destitución con 93 votos a favor, en un proceso de juicio político. Su período constitucional estaba previsto hasta 2030.
El proceso estuvo marcado por cuestionamientos relacionados con presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, así como señalamientos de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus funciones.
Entre los temas abordados durante las audiencias figuraron su actuación durante la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y decisiones vinculadas con investigaciones de interés nacional.