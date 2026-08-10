Johel Zelaya confirma admisión del recurso de amparo contra su destitución como fiscal general

Tegucigalpa, Honduras.

El exfiscal general Johel Zelaya informó este lunes que fue notificado sobre la admisión del recurso de amparo que presentó contra su destitución, aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó que el acto reclamado no queda suspendido mientras se resuelve el proceso.

La resolución, fechada el 23 de junio de 2026, corresponde al Recurso de Amparo Administrativo No. 0866-26 y señala: “Admítase el recurso de amparo interpuesto por el abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez, a favor de sí mismo, contra acto del Congreso Nacional de Honduras contenido en el Decreto N.° 46-2026”.

Sin embargo, la admisión del recurso no implica, por ahora, la suspensión de la destitución. La resolución establece expresamente que el amparo es admitido “sin suspensión del acto reclamado”, por lo que el proceso continuará mientras se conocen los antecedentes y argumentos de las partes.