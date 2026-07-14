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Ultimátum del Barcelona: Laporta lo confirma y destapan nueva oferta a Julián

Laporta confirma nueva oferta a Julián Álvarez: utimátum del Barcelona sobre el fichaje del argentino.

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El Barcelona sigue moviendo los hilos por Julián Álvarez y se revelan nuevos detalles sobre el interés azulgrana por el argentino.
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El Barcelona ya había presentado una oferta por "La Araña" de alrededor de 100 millones, misma que el cuadro colchonero se encargó de rechazar.
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Posteriormente, el Real Madrid le complicó la situación a los azulgranas tras presentar una oferta de 150 millones, misma que también hicieron de lado desde el cuadro rojiblanco.
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Fue hasta el Mundial 2026 cuando el mismo Julián Álvarez quien resaltó su deseo de salir del Atlético de Madrid.
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"Quiero hacer realidad mi sueño" y "lo mejor para mi futuro es salir traspasado", dijo en su momento el argentino tras el inicio del Mundial.
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Ahora, se han revelado nuevos detalles y desvelan que el Barcelona presentaría una nueva oferta por Julián Álvarez.
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Según informan desde Mundo Deportivo y AS, la institución azulgrana planea mejorar la primera oferta que hicieron por Julián, misma que no alcanzaba los 100 millones.
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"Pueda mejorar su primera propuesta incluyendo variables por títulos y rendimiento pero sujetos a que se ganen torneos importantes con Álvarez como protagonista en el campo", revelan desde Mundo Deportivo.
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Sin embargo, desde el mismo medio destapan que el Barcelona no se plantea subir ucho la oferta ya que "considera que es una cantidad justa por un jugador como el internacional argentino".

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De hecho, Laporta ya se ha pronunciado al respecto, y volvió a hablar sobre el interés de ficharlo, pero señala que esa oferta tendrá fecha de caducidad.

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"No vamos a estar bailando la música de nadie, vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, pero esa oferta no es 'sine die' y, en su momento, diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta", dijo el presidente barcelonista, que no quiso desvelar el monto de la posible operación.
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"Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador (Hansi Flick) y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta de una cuantía muy importante", indicó.
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"La última vez que estuve hablando con Miguel Ángel Gil (consejero delegado del Atlético), hablamos muy claro y muy bien. Entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré", dijo.
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"Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que, a partir del momento en que tengan alternativa, esa oferta estaba vigente y se quedó ahí, no ha evolucionado más allá", expresó.
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Julián Álvarez se encuentra actualmente disputando el Mundial 2026 con la Selección de Argentina, por lo que no ha definido su futuro con los colchoneros.
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