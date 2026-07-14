Henry Lara, joven mecánico, muere frente al Campo Agas tras accidente en San Pedro Sula

Las autoridades identificaron como Henry Valentín Lara Contreras, de 18 años, al joven que perdió la vida la noche del lunes en un accidente de tránsito registrado sobre el bulevar del sur, a la altura del Campo Agas, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
La identidad de la víctima fue confirmada este martes. Henry Lara era originario del departamento de Santa Bárbara y se dedicaba a la reparación de motocicletas, oficio por el que era conocido entre familiares, amigos y clientes.
El accidente ocurrió en uno de los tramos de mayor circulación vehicular de la capital industrial del país. De acuerdo con reportes preliminares, el joven motociclista habría impactado contra una rastra.
No obstante, una persona que aseguró haber presenciado el accidente ofreció una versión distinta a través de redes sociales. Según su relato, el motociclista habría intentado rebasar otro vehículo antes de perder el control.
Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) no han emitido un informe oficial que confirme cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias que provocaron la colisión.
Tras conocerse la noticia, familiares y amigos expresaron su dolor por el fallecimiento del joven, recordándolo como una persona trabajadora y dedicada a su oficio.
Las redes sociales también se llenaron de mensajes de despedida. "Qué pesar, querido Henry", escribió una conocida del joven en Facebook.
El fallecimiento de Henry Lara ha causado consternación entre habitantes de su comunidad y personas que lo conocieron por su trabajo como mecánico de motocicletas.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades recopilan información y evidencias para establecer la causa del accidente.
Se espera que en las próximas horas las autoridades de tránsito brinden un informe oficial sobre el percance, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el joven santabarbarense.