Marcas retiran publicidad de "Ventaneando" por comentarios de Pedro Sola

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada... o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, expresó el conductor.