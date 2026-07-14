Marcas retiran publicidad de "Ventaneando" por comentarios de Pedro Sola

La controversia desatada por las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros comienza a tener consecuencias comerciales. Varias reconocidas marcas anunciaron el retiro de su publicidad de "Ventaneando", programa de TV Azteca en el que el conductor realizó los comentarios que provocaron una fuerte ola de críticas.
Panditas, Clorets, Halls y Trident, pertenecientes a la multinacional Mondelēz International, fijaron públicamente su postura y se deslindaron de las expresiones realizadas durante la emisión televisiva. A través de un comunicado difundido en Instagram, la compañía rechazó cualquier manifestación de violencia o crueldad contra los animales y destacó la importancia que las mascotas tienen para millones de familias.
"Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto", señaló la empresa.
La multinacional también dejó claro que las palabras de Sola no representan los principios de sus marcas. Como respuesta a la controversia, confirmó que retirará su pauta publicitaria del programa de espectáculos.
"Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca. Por ello, nos deslindamos de dichas opiniones y hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión", indicó.
La polémica surgió luego de que Pedro Sola expresara en "Ventaneando" su molestia por la presencia de perros en supermercados, centros comerciales y restaurantes. Durante la conversación, el presentador hizo comentarios relacionados con lanzar comida envenenada a los animales.
“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada... o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, expresó el conductor.
Las palabras generaron indignación inmediata en redes sociales. Mientras Pati Chapoy reaccionó con una carcajada durante la emisión, Mónica Castañeda manifestó su desacuerdo y señaló que, aunque una persona puede no sentir simpatía por los perros, hablar de envenenarlos cruzaba un límite.
Ante las críticas, Sola, de 79 años, ofreció una disculpa al aire. El conductor reconoció que habló sin pensar, admitió su equivocación y aseguró que no está a favor del maltrato animal. Sin embargo, la forma en que leyó el mensaje desde su teléfono también fue cuestionada por numerosos usuarios.
La disculpa no consiguió apagar la controversia. La decisión de Mondelēz International de retirar la publicidad de Panditas, Clorets, Halls y Trident marca una de las primeras consecuencias comerciales del escándalo, mientras figuras del espectáculo también se han pronunciado sobre las declaraciones del conductor.