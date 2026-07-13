Toyota Land Cruiser 70 llega a Honduras con más potencia y tecnología

San Pedro Sula, Honduras.

En un entorno donde las condiciones de trabajo y los desafíos del terreno exigen vehículos capaces de responder con potencia, seguridad y confiabilidad, contar con una solución de movilidad preparada para cualquier escenario se convierte en un factor determinante para empresas, productores y familias. Bajo esa premisa, Grupo Flores presentó oficialmente en Honduras la nueva Toyota Land Cruiser 70, un modelo que fortalece su portafolio y renueva uno de los vehículos todoterreno más emblemáticos de la marca. El lanzamiento, realizado en la sala principal de ventas de Grupo Flores, ubicada en el bulevar del Sur, segundo anillo periférico de San Pedro Sula, reunió a ejecutivos de la compañía, clientes, medios de comunicación e invitados especiales, quienes conocieron de primera mano las principales innovaciones de esta nueva generación bajo el concepto "La fuerza de una leyenda".

Legado vigente

Más que presentar un nuevo modelo, Grupo Flores busca reforzar la presencia de un vehículo que durante décadas ha acompañado distintos sectores productivos del país, consolidándose como una herramienta de trabajo en actividades como la ganadería, agricultura, minería, construcción y labores de rescate, sin dejar de responder a las necesidades de quienes buscan un vehículo para uso familiar o recreativo. Durante la presentación, Antonio Palacios, director comercial de Grupo Flores, destacó que la evolución del modelo mantiene intacta la esencia que lo convirtió en un referente mundial.

"Una leyenda no se construye por un motor o un diseño, sino por las historias que crea, los caminos que supera y la confianza que inspira en quienes dependen de ella", expresó. El ejecutivo explicó que la llegada de esta nueva versión representa la continuidad de un ícono cuya reputación se ha construido en condiciones reales de trabajo, donde la resistencia y la confiabilidad son atributos indispensables. "El Land Cruiser 70 es un modelo que representa historia, resistencia y evolución. Con esta nueva versión, con mayor fuerza de torque, reafirmamos su espíritu legendario incorporando tecnología y mejoras que responden a las exigencias actuales de los clientes de Grupo Flores que lo han probado en los terrenos más exigentes", añadió.

Más capacidad

Uno de los principales avances de esta nueva generación se encuentra en su desempeño mecánico. El vehículo incorpora un motor 2.8 Turbo que desarrolla 201 caballos de fuerza y 500 Nm de torque, lo que representa un incremento superior a 72 caballos de fuerza y 215 Nm respecto a la versión anterior equipada con motor V6. Esta mejora permite ofrecer mayor capacidad de arrastre, mejor respuesta en pendientes, menor consumo de combustible y un desempeño más eficiente para operaciones que requieren transportar cargas pesadas o desplazarse por caminos de difícil acceso.

La Toyota Land Cruiser 70 está disponible con transmisión manual y automática de cinco velocidades y cuenta con un completo sistema de tracción 4x4 con modos H2, H4 y L4, bloqueo de diferencial, asistencia de descenso (DAC), arranque en segunda y control de estabilidad, características que fortalecen su desempeño en condiciones extremas. Benjamín Lamothe, instructor técnico de Grupo Flores, explicó que el modelo fue desarrollado para responder a múltiples necesidades.

"No es un vehículo únicamente para el trabajo. También puede utilizarse en el campo, la ciudad o para uso familiar, dependiendo de las necesidades de cada cliente", señaló.

Cabe señalar que en el apartado de confort incorpora vidrios eléctricos, pantalla multimedia de ocho pulgadas, asientos de tela y bolsas de aire, mientras que en el exterior mantiene el diseño robusto que caracteriza a la familia Land Cruiser, complementado con iluminación LED y neumáticos diseñados para enfrentar distintos tipos de terreno.

Compromiso permanente

Con este lanzamiento, Grupo Flores reafirma su estrategia de continuar ofreciendo vehículos que integren tradición, innovación y confiabilidad, respaldados por más de un siglo de experiencia en el mercado automotriz hondureño como distribuidor exclusivo de Toyota. La nueva Toyota Land Cruiser 70 ya se encuentra disponible en las salas de venta autorizadas de la marca a nivel nacional, donde los clientes también podrán acceder a asesoría especializada y opciones de financiamiento adaptadas a sus necesidades.