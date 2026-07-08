Media Maratón UTH 2026 unirá deporte y solidaridad para beneficiar a 100 niños en condición de vulnerabilidad

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en el marco de la celebración de su 40 aniversario, invita a la comunidad hondureña a formar parte de la Media Maratón UTH SPS 2026, una experiencia deportiva que promueve un estilo de vida saludable mientras convierte cada kilómetro recorrido en una oportunidad para transformar vidas.

Programada para el próximo 26 de julio, la competencia reunirá a aproximadamente 1,500 corredores en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, permitiendo la participación tanto de atletas experimentados como de personas que desean iniciar su camino en el mundo del running.

Más que una competencia, la Media Maratón UTH representa una invitación a adoptar hábitos saludables, fortalecer la salud física y mental, fomentar la disciplina y crear espacios de convivencia familiar y comunitaria.

Aportes

Este año, la edición 2026 adquiere un significado aún más especial al unir el deporte con la solidaridad. Parte de los fondos recaudados será destinada al Programa Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, una iniciativa de la Parroquia La Santa Cruz que brinda alimentación, acompañamiento educativo y formación en valores a 100 niños y niñas en condición de vulnerabilidad del sector de los bordos de la colonia Bográn en San Pedro Sula. Bajo el lema, "Alimento para el cuerpo, amor para el alma", este programa ofrece diariamente mucho más que un plato de comida. Se ha convertido en un espacio de esperanza donde la niñez recibe atención integral, apoyo educativo y formación espiritual, contribuyendo a construir un mejor futuro para sus familias y su comunidad.

Correr, inspirar y ayudar

"Celebrar 40 años significa reafirmar nuestro compromiso con Honduras. Queremos que esta Media Maratón sea una experiencia que inspire a las personas a cuidar su salud y, al mismo tiempo, a convertirse en agentes de cambio. Cada inscripción representa una oportunidad para llevar esperanza a quienes más lo necesitan", expresó Jairo Castillo, organizador de la Media Maratón UTH. UTH extiende la invitación a corredores, familias, empresas y ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo a formar parte de esta gran fiesta deportiva y solidaria. Porque en esta edición, cada paso cuenta, cada kilómetro inspira y cada corredor ayuda a cambiar la vida de un niño.