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Media Maratón UTH 2026 unirá deporte y solidaridad para beneficiar a 100 niños en condición de vulnerabilidad

Con la expectativa de reunir a 1,500 corredores, la Media Maratón UTH 2026 combinará deporte, salud y responsabilidad social. La iniciativa, que forma parte de las actividades del 40 aniversario de la universidad

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 08:00 -
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Media Maratón UTH 2026 unirá deporte y solidaridad para beneficiar a 100 niños en condición de vulnerabilidad

La Media Maratón UTH 2026 combinará deporte, salud y solidaridad como parte de las actividades conmemorativas por el 40 aniversario de la Universidad Tecnológica de Honduras.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en el marco de la celebración de su 40 aniversario, invita a la comunidad hondureña a formar parte de la Media Maratón UTH SPS 2026, una experiencia deportiva que promueve un estilo de vida saludable mientras convierte cada kilómetro recorrido en una oportunidad para transformar vidas.

La competencia deportiva busca promover estilos de vida saludables mientras contribuye a una causa social en beneficio de la niñez en condición de vulnerabilidad.

La competencia deportiva busca promover estilos de vida saludables mientras contribuye a una causa social en beneficio de la niñez en condición de vulnerabilidad.

Programada para el próximo 26 de julio, la competencia reunirá a aproximadamente 1,500 corredores en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros, permitiendo la participación tanto de atletas experimentados como de personas que desean iniciar su camino en el mundo del running.

Parte de los fondos recaudados durante la Media Maratón UTH 2026 será destinada al Programa Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, fortaleciendo el componente solidario del evento.

Parte de los fondos recaudados durante la Media Maratón UTH 2026 será destinada al Programa Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, fortaleciendo el componente solidario del evento.

Más que una competencia, la Media Maratón UTH representa una invitación a adoptar hábitos saludables, fortalecer la salud física y mental, fomentar la disciplina y crear espacios de convivencia familiar y comunitaria.

UTH invita a corredores, familias y ciudadanos a participar en una jornada que fomenta la actividad física, la convivencia y el compromiso con la comunidad.

UTH invita a corredores, familias y ciudadanos a participar en una jornada que fomenta la actividad física, la convivencia y el compromiso con la comunidad.

Aportes

Este año, la edición 2026 adquiere un significado aún más especial al unir el deporte con la solidaridad. Parte de los fondos recaudados será destinada al Programa Comedor Infantil Nuestra Señora de Suyapa, una iniciativa de la Parroquia La Santa Cruz que brinda alimentación, acompañamiento educativo y formación en valores a 100 niños y niñas en condición de vulnerabilidad del sector de los bordos de la colonia Bográn en San Pedro Sula.

Bajo el lema, "Alimento para el cuerpo, amor para el alma", este programa ofrece diariamente mucho más que un plato de comida. Se ha convertido en un espacio de esperanza donde la niñez recibe atención integral, apoyo educativo y formación espiritual, contribuyendo a construir un mejor futuro para sus familias y su comunidad.

Con esta nueva edición, UTH reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.

Con esta nueva edición, UTH reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el desarrollo de iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.

Correr, inspirar y ayudar

"Celebrar 40 años significa reafirmar nuestro compromiso con Honduras. Queremos que esta Media Maratón sea una experiencia que inspire a las personas a cuidar su salud y, al mismo tiempo, a convertirse en agentes de cambio. Cada inscripción representa una oportunidad para llevar esperanza a quienes más lo necesitan", expresó Jairo Castillo, organizador de la Media Maratón UTH.

UTH extiende la invitación a corredores, familias, empresas y ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo a formar parte de esta gran fiesta deportiva y solidaria. Porque en esta edición, cada paso cuenta, cada kilómetro inspira y cada corredor ayuda a cambiar la vida de un niño.

Jairo Castillo, organizador de la Media Maratón UTH SPS.

Jairo Castillo, organizador de la Media Maratón UTH SPS.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales o mediante el link https://www.uth.hn/mediamaraton/

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