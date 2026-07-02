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Fase eliminatoria del Mundial: cómo organizar la agenda para no perderse ningún partido

Con cruces a partido único y cobertura fragmentada entre televisión abierta y plataformas pagas, esto es lo que hay que tener resuelto antes de cada jornada

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 13:30 -
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Fase eliminatoria del Mundial: cómo organizar la agenda para no perderse ningún partido

La cobertura televisiva del Mundial 2026 variará según la etapa del campeonato, por lo que conocer la programación será clave para no perderse ningún encuentro.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 cambia las reglas del juego para quien sigue el torneo de cerca. Ya no hay margen de error en la cancha —cada partido se define en una sola fecha, sin revancha— y tampoco lo hay para quien quiere organizar su agenda alrededor de los encuentros: la cobertura televisiva no es uniforme entre rondas, y eso obliga a planificar con anticipación.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 se disputa a partido único, por lo que cada encuentro definirá el futuro de las selecciones en competencia.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 se disputa a partido único, por lo que cada encuentro definirá el futuro de las selecciones en competencia.

Un calendario apretado

El cuadro eliminatorio se resuelve en menos de un mes. Estas son las fechas clave:
• Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio
• Octavos de final: 4 al 7 de julio
• Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio
• Semifinales: 14 y 15 de julio
• Tercer puesto: 18 de julio
• Gran final: 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)
Con partidos casi a diario durante varias semanas, y varios cruces el mismo día, la planificación deja de ser un detalle menor: revisar la programación de cada jornada se vuelve parte de la rutina de cualquiera que quiera seguir el torneo completo.

La cobertura no es pareja entre rondas

El dato que conviene tener claro antes de armar la agenda es que la disponibilidad de partidos cambia según el operador. La televisión abierta transmite una porción de cada fase, mientras que Tigo Sports cubre la totalidad de los 104 partidos del Mundial, sin excepciones.
El desglose por ronda:

Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que la televisión abierta ofrecerá una selección de encuentros en cada ronda eliminatoria.

Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026, mientras que la televisión abierta ofrecerá una selección de encuentros en cada ronda eliminatoria.

Qué conviene resolver antes de cada fecha

Para quienes organizan su semana alrededor del Mundial —ya sea para ver los partidos en casa, coordinar con otros aficionados o simplemente no perderse los cruces decisivos— el ejercicio práctico es simple: confirmar, antes de cada jornada, qué encuentros entran en la programación de señal abierta y cuáles requieren Tigo Sports.

En las rondas donde la TV abierta no cubre la totalidad, esa verificación previa es lo que evita quedarse sin opción a mitad de un partido importante.

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