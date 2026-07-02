Fase eliminatoria del Mundial: cómo organizar la agenda para no perderse ningún partido

San Pedro Sula, Honduras.

La fase eliminatoria del Mundial 2026 cambia las reglas del juego para quien sigue el torneo de cerca. Ya no hay margen de error en la cancha —cada partido se define en una sola fecha, sin revancha— y tampoco lo hay para quien quiere organizar su agenda alrededor de los encuentros: la cobertura televisiva no es uniforme entre rondas, y eso obliga a planificar con anticipación.

Un calendario apretado

El cuadro eliminatorio se resuelve en menos de un mes. Estas son las fechas clave:

• Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio

• Octavos de final: 4 al 7 de julio

• Cuartos de final: 9, 10 y 11 de julio

• Semifinales: 14 y 15 de julio

• Tercer puesto: 18 de julio

• Gran final: 19 de julio, MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Con partidos casi a diario durante varias semanas, y varios cruces el mismo día, la planificación deja de ser un detalle menor: revisar la programación de cada jornada se vuelve parte de la rutina de cualquiera que quiera seguir el torneo completo.

La cobertura no es pareja entre rondas

El dato que conviene tener claro antes de armar la agenda es que la disponibilidad de partidos cambia según el operador. La televisión abierta transmite una porción de cada fase, mientras que Tigo Sports cubre la totalidad de los 104 partidos del Mundial, sin excepciones.

El desglose por ronda:

Qué conviene resolver antes de cada fecha