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Media Maratón UTH 2026: running, salud y bienestar en San Pedro Sula

San Pedro Sula se prepara para vivir una de las experiencias deportivas más importantes del año con la Media Maratón UTH 2026, un evento que promueve el running como estilo de vida saludable y de superación personal.

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 10:37 -
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Media Maratón UTH 2026: running, salud y bienestar en San Pedro Sula

La Universidad Tecnológica de Honduras impulsa el deporte y el bienestar a través de experiencias que promueven la salud, la unión y la superación personal.
San Pedro Sula, Honduras

Cada vez más personas descubren que correr es mucho más que una actividad física. El running se ha convertido en uno de los deportes con mayor crecimiento en el mundo, impulsando estilos de vida saludables, fortaleciendo la salud mental y creando comunidades unidas por la disciplina, la superación personal y el bienestar.

En una sociedad donde el ritmo acelerado y el estrés forman parte de la rutina diaria, el deporte ha cobrado un papel determinante en la calidad de vida de las personas. Dentro de las diferentes disciplinas, el running destaca por su accesibilidad, ya que únicamente requiere la decisión de dar el primer paso para comenzar un camino hacia una vida más saludable.

Más allá de sus beneficios físicos, correr mejora la salud cardiovascular, fortalece músculos y articulaciones, favorece el descanso y contribuye a reducir los niveles de ansiedad y estrés. A ello se suma un componente social que ha impulsado el crecimiento de clubes de corredores en todo el mundo, donde personas de distintas edades encuentran motivación, acompañamiento y un sentido de comunidad.

Mapa de ruta listo para guiar cada paso del recorrido y vivir la experiencia completa del running.

Mapa de ruta listo para guiar cada paso del recorrido y vivir la experiencia completa del running.

Esta evolución se ha convertido al running en un movimiento que trasciende la competencia deportiva. Hoy representa una filosofía de vida basada en la constancia, la disciplina y el desarrollo personal, inspirando a miles de personas a establecer nuevas metas dentro y fuera de las calles. Consciente de ese impacto positivo, la Universidad Tecnológica de Honduras reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables a través de la media maratón Uth 2026, que se celebrará el próximo 26 de julio en San Pedro Sula.

Una experiencia para todos

La competencia ofrecerá recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, diseñada para recibir tanto a corredores experimentados como a quienes desean vivir su primera experiencia en este deporte. La expectativa es reunir a 1,500 corredores, consolidándose como uno de los eventos deportivos de mayor participación en la ciudad.

Como parte de la experiencia, los participantes tendrán acceso a un Bootcamp previo a la Media Maratón, un programa de preparación orientado por especialistas que les permitirá llegar con mejores condiciones físicas y mayor confianza al día de la carrera.

Las inscripciones continúan abiertas en uth.hn/mediamaraton. Los cupos son limitados para las distancias de 5K, 10K y 21K, convirtiéndose en una excelente oportunidad para quienes desean iniciar su vida como corredores, asumir un nuevo reto personal o simplemente compartir una experiencia diferente junto a familiares y amigos.

La ruta oficial recorrerá algunos de los principales sectores de San Pedro Sula, ofreciendo un circuito seguro, dinámico y acompañado por estaciones de hidratación, asistencia médica, animación y puntos de apoyo para brindar una experiencia integral tanto a corredores como a espectadores.

Además de la competencia deportiva, la Media Maratón contará con una zona para patrocinadores y aliados estratégicos, donde las marcas podrán desarrollar activaciones, exhibiciones y experiencias dirigidas a una audiencia comprometida con el bienestar, la salud y el deporte.

Cada estación de hidratación es un impulso extra para mantener la energía y llegar más lejos en cada kilómetro.

Cada estación de hidratación es un impulso extra para mantener la energía y llegar más lejos en cada kilómetro.

Preparación, comunidad y legado deportivo

La iniciativa forma parte de la visión institucional de la Universidad Tecnológica de Honduras, que busca impulsar espacios donde la educación, la salud y el desarrollo humano converjan para generar un impacto positivo en la sociedad.

Ese compromiso también se fortalece a través de Eagles Runners UTH, el club oficial de corredores de la universidad, creado para fomentar una cultura deportiva permanente y acompañar a estudiantes, colaboradores y ciudadanos en el descubrimiento del running como un estilo de vida.

El running se vive como un estilo de vida que impulsa la salud, la disciplina y la superación personal en cada paso.

El running se vive como un estilo de vida que impulsa la salud, la disciplina y la superación personal en cada paso.

El próximo 26 de julio, San Pedro Sula no solo recibirá una carrera; vivirá una celebración del esfuerzo, la disciplina y el bienestar. Porque cada gran meta comienza con un primer paso.

¿Eres corrededor o marca? Únete a la competencia

Los corredores que deseen participar pueden realizar su inscripción comunicándose a través de los canales oficiales de UTH. Asimismo, las empresas interesadas en convertirse en patrocinadoras pueden solicitar información sobre los diferentes paquetes de patrocinio disponibles al +504 9353- 7177.

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