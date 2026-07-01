¿Lloverá este miércoles en Honduras? Este es el pronóstico de Copeco

El mes de julio arranca con un panorama climático variado en el territorio nacional. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) compartió a través de sus canales oficiales el reporte del clima previsto para este miércoles 1 de julio de 2026.
De acuerdo con el informe de la entidad meteorológica, para las próximas horas se esperan condiciones mayormente secas en la mayor parte de las regiones del país.
No obstante, los expertos de Copeco advirtieron que el ingreso de humedad del mar Caribe estará alterando la tranquilidad en algunos departamentos debido a la variabilidad de las corrientes de aire provenientes del océano Atlántico.
Las autoridades detallaron que el ingreso de humedad del mar Caribe es provocado directamente por el viento acelerado que actualmente sopla con fuerza desde la zona del este.
A causa de este fenómeno se generarán precipitaciones débiles y aisladas. El mapa de alertas e incidencias climatológicas sitúa estas lluvias intermitentes sobre áreas específicas de las regiones del oriente, noroccidente y occidente del país.
En lo que respecta a la actividad marítima, los parámetros se mantienen estables y sin peligro inminente para los pescadores o turistas. El reporte gráfico señala que el oleaje tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca oscilará entre los 2 y 4 pies de altura.
Asimismo, la salida del sol fue a las 05:24 de la mañana, mientras que el ocaso y la caída de la noche están programados para las 06:21 de la tarde.
Aunque se producirán precipitaciones débiles aisladas, los expertos recomiendan a la población tomar las medidas necesarias en aquellas zonas vulnerables.