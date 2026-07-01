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¿Lloverá este miércoles en Honduras? Este es el pronóstico de Copeco

Copeco informó sobre el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, la cual afectará a algunas regiones de Honduras

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El mes de julio arranca con un panorama climático variado en el territorio nacional. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) compartió a través de sus canales oficiales el reporte del clima previsto para este miércoles 1 de julio de 2026.
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De acuerdo con el informe de la entidad meteorológica, para las próximas horas se esperan condiciones mayormente secas en la mayor parte de las regiones del país.

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No obstante, los expertos de Copeco advirtieron que el ingreso de humedad del mar Caribe estará alterando la tranquilidad en algunos departamentos debido a la variabilidad de las corrientes de aire provenientes del océano Atlántico.
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Las autoridades detallaron que el ingreso de humedad del mar Caribe es provocado directamente por el viento acelerado que actualmente sopla con fuerza desde la zona del este.
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A causa de este fenómeno se generarán precipitaciones débiles y aisladas. El mapa de alertas e incidencias climatológicas sitúa estas lluvias intermitentes sobre áreas específicas de las regiones del oriente, noroccidente y occidente del país.
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En lo que respecta a la actividad marítima, los parámetros se mantienen estables y sin peligro inminente para los pescadores o turistas. El reporte gráfico señala que el oleaje tanto en el litoral caribe como en el golfo de Fonseca oscilará entre los 2 y 4 pies de altura.
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Asimismo, la salida del sol fue a las 05:24 de la mañana, mientras que el ocaso y la caída de la noche están programados para las 06:21 de la tarde.
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Aunque se producirán precipitaciones débiles aisladas, los expertos recomiendan a la población tomar las medidas necesarias en aquellas zonas vulnerables.
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