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México sueña con la Copa del Mundo, queja de Faitelson y recuerdan a Honduras

El triunfo de México ante Ecuador no solo provocó una enorme celebración entre los aficionados mexicanos, sino que también desató un intenso debate en los medios.

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Arden las redes sociales tras el histórico triunfo de México sobre Ecuador, resultado que le dio al Tricolor el pase a los octavos de final del Mundial 2026. David Faitelson sorprendió con su reacción e, incluso, la Selección de Honduras terminó saliendo a relucir entre los comentarios.
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La Selección Nacional de México volvió a convertir el Estadio Azteca en el escenario de una noche inolvidable. Con una actuación convincente, llena de intensidad y personalidad, el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador y se instaló en los octavos de final del Mundial 2026.
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Además del boleto a la siguiente ronda, la victoria tiene un significado especial para el fútbol mexicano. La última vez que el Tricolor disputó el denominado "quinto partido" fue en el Mundial de 1986, también celebrado en México, cuando alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Bulgaria antes de caer en penales frente a Alemania Federal.
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El niño Gilberto Mora fue sensación por un nuevo partidazo con la selección de México.
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Gilberto Rafael Mora Zambrano, de apenas 20 años de edad, fue comparado por cracks de talla mundial como Pirlo, Iniesta y De Bruyne
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Faitelson también se rindió ante la calidad del niño Gilberto Mora de la selección de México.
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Faitelson señaló que Gilberto Mora se robó la noche por su espectacular partido en el estadio Azteca.
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Emoción en los medios de México luego de su espectacular victoria ante Ecuador.
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La histórica victoria de México sobre Ecuador no solo desató una fiesta en el Estadio Azteca y en las calles del país, sino que también provocó una ola de elogios por parte de la prensa mexicana.
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Los principales medios deportivos coincidieron en que el combinado azteca firmó uno de sus mejores encuentros del torneo, resaltando la personalidad con la que enfrentó un duelo de alta presión y la contundencia mostrada durante la primera mitad.
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Periódicos, portales digitales y programas especializados destacaron el ambiente vivido en el Estadio Azteca, que volvió a convertirse en una auténtica fortaleza para la selección nacional.
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La clasificación también reavivó el recuerdo del Mundial de 1986, cuando México alcanzó los cuartos de final jugando como anfitrión.
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Concacaf se pronunció en sus redes sociales ya que uno de sus representantes se metió en la siguiente ronda del Mundial 2026.

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Algunos medios mexicanos sueñan inclusive con ganar la Copa del Mundo.
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La queja de Faiitelson: No estuvo de acuerdo que el DT de México sacara del juego al niño Gilberto Mora.
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Prensa deportiva de Honduras destacó el enorme Mundial que está realizando la selección de México.
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Prensa deportiva de Honduras destacó el enorme Mundial que está realizando la selección de México.
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Tras la histórica clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026, varios medios de comunicación hondureños aprovecharon la euforia que vive el país vecino para recordar un dato que sigue siendo motivo de orgullo para la afición catracha.
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La prensa deportiva destacó que la última derrota oficial sufrida por la Selección Mexicana en el Estadio Azteca fue precisamente ante Honduras, en un resultado que quedó grabado como una de las mayores gestas en la historia del fútbol nacional.
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Los medios hondureños resaltaron que muy pocas selecciones han logrado celebrar una victoria oficial en el Coloso de Santa Úrsula, considerado durante décadas una de las plazas más difíciles del fútbol mundial debido a la altitud, el ambiente y el enorme respaldo de la afición mexicana. Honduras no solo consiguió romper esa fortaleza, sino que lo hizo en un encuentro de máxima exigencia, correspondiente a la fase final de las eliminatorias mundialistas.
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