Horóscopo de hoy, 1 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

La tensión muscular acumulada podría afectar a tu salud.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buena jornada para negociar cuestiones laborales o de negocios, pero tendrás que estar atento para no dejar que se desestabilice un área que tenías totalmente controlada.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Tendrás un día bastante relajado en lo laboral, ideal para pensar en las cosas que le pueden hacer ilusión a tu pareja, tal vez algo desatendida en estos últimos días, pero sin medias tintas, decidido a volcarte en darle felicidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El trabajo te dará muchas satisfacciones en esta jornada; has trabajado bien, pero sobre todo te darás cuenta de que has recibido más ayuda de las que esperabas. Tienes una ocasión de oro para agradecérselo a las personas que te rodean.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Comprobarás hoy que no te puedes fiar de los comentarios de la gente sobre otras personas; siempre se exagera algo, pero algunos lo hacen con mala intención. Verás que es mejor preguntar desde la confianza al interesado y no crearse falsas expectativas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Si tienes algún negocio, tendrás que ponerte las pilas en estos momentos, porque llega una buena racha de oportunidades, que te exigirán un trabajo extra, pero también de dará muchos beneficios. Contarás con ayuda puntual.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La economía se recupera al fin, por lo menos la tuya. Has arrastrado innumerables problemas para llegar a fin de mes, y ahora la suerte te sorprende con un aumento de sueldo con el que no contabas, y que basta para llevar al día las finanzas diarias.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu desánimo actual se verá compensado con la enorme energía que pondrás en proyectos que están a punto de desarrollarse y que sacarán a la luz tu enorme valía profesional. Suerte en todo lo relacionado con la actividad intelectual.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se avecinan problemas económicos puntuales si sois muchos de familia, porque surgirán gastos extraordinarios o se acumularán ahora las facturas de compras recientes. Deberás afrontar un plan de ahorro para un futuro, aunque ahora te prestarán lo necesario.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Los astros favorecen que se aclare el camino de los sentimientos y llegarán momentos de sexualidad plena, pero también de un halo de espiritualidad que puede llevar a los nativos a experiencias novedosas en este terreno.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Evita los cambios de temperatura y cuida tu garganta, sobre todo si tiene mucha importancia a la hora de ganarte la vida, porque podría complicarte la situación en los próximos días. Posibilidades de pasar una jornada tranquila entre amigos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La fortuna llama a su puerta tras unos días en los que todo ha tenido un sesgo negativo. Tendrá suerte en todo lo relacionado con aquellos aspectos menos afortunados hasta ahora, es decir, en lo laboral y en lo sentimental.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Trabajar y trabajar no lo es todo. Metido en tus asuntos, pierdes perspectiva y puedes resultar pesado. Tus piernas se resienten. Convendría que anduvieras o practicaras algo de ejercicio, para descongestionar tu circulación y airear tus pensamientos.