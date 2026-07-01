Aseguran 228 bienes valorados en más de L420 millones en operativo contra Los Domínguez

TEGUCIGALPA

La operación fue desarrollada en los departamentos de Choluteca y Valle, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en coordinación con la Policía Nacional.

El Ministerio Público ejecutó este miércoles la Operación Jaguar, en la cual se aseguraron más de 420 millones de lempiras en bienes presuntamente vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

Según las autoridades, las acciones están dirigidas contra la organización criminal conocida como Los Domínguez, señalada de mantener supuestos vínculos con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

El Ministerio Público indicó que el objetivo de la operación es debilitar el poder económico de las estructuras criminales y afectar directamente el patrimonio obtenido de manera ilícita.

Como resultado de las diligencias judiciales, fueron asegurados 228 bienes, cuyo valor supera los 420 millones de lempiras y que, de acuerdo con las investigaciones, no guardan relación con la capacidad económica lícita de los investigados.

Entre los bienes intervenidos figuran 113 bienes muebles, 14 bienes inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, entre ellos cuentas bancarias, certificados de depósito y otros instrumentos.

Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido utilizados para administrar, ocultar y legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.

