Identifican a jovencita hallada semienterrada en una vivienda de la colonia La Sosa

Una escena dantesca fue descubierta por equipos de Medicina Forense, la Fiscalía y agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en una vivienda de la colonia La Sosa, en Tegucigalpa.
El hallazgo se produjo casi 24 horas después de que las autoridades recibieran una alerta sobre la presencia de una mujer enterrada dentro de la casa.
Según la línea de investigación de la DPI, la víctima es una joven de entre 18 y 19 años de edad, encontrada semienterrada y envuelta en una bolsa plástica.
Las investigaciones preliminares indican que la causa de muerte habría sido asfixia mecánica, ya que la víctima tenía un torniquete elaborado con un cargador de teléfono alrededor del cuello.
Además, el cuerpo presentaba múltiples golpes, por lo que las autoridades consideran que fue sometida a una violenta agresión antes de morir.
La fallecida fue identificada como Cinthia Melissa Hernández, de 18 años, quien residía en la colonia Villanueva de la capital.
Sus familiares la buscaban desde el lunes 22 de junio, fecha en que fue vista por última vez. Desde entonces, difundieron afiches en redes sociales con la esperanza de encontrarla.
De acuerdo con el reporte preliminar, la noche del lunes 29 de junio vecinos de la colonia La Sosa alertaron al Sistema Nacional de Emergencia 911 debido a un fuerte mal olor que provenía de la vivienda.
Tras la denuncia, agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble y tocaron la puerta, pero no obtuvieron respuesta, por lo que se coordinó el procedimiento legal para ingresar al lugar.
La mañana de ayer martes, un fiscal acudió a la casa con la autorización de un juez y se ejecutó un allanamiento. Durante la inspección se confirmó que los restos encontrados correspondían a Cinthia Melissa Hernández. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni reportan personas detenidas, mientras la Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables.