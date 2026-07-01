Identifican a jovencita hallada semienterrada en una vivienda de la colonia La Sosa

La mañana de ayer martes, un fiscal acudió a la casa con la autorización de un juez y se ejecutó un allanamiento. Durante la inspección se confirmó que los restos encontrados correspondían a Cinthia Melissa Hernández. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni reportan personas detenidas, mientras la Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables.