Detención judicial para conductor acusado de la muerte de Alejandra Meza en La Esperanza

Un juez competente dictó la medida de detención judicial en contra de Wilian Obeth Medina Calix. Al ahora imputado se le señala como el presunto responsable del accidente de tránsito que cobró la vida de Alejandra Patricia Meza Reyes, de aproximadamente 23 años, y que dejó herido a Brayan Dubón, de unos 26 años.