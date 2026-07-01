Detención judicial para conductor acusado de la muerte de Alejandra Meza en La Esperanza

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá, logró un avance crucial en los tribunales tras una tragedia vial que dejó a una persona muerta y a otra herida. El suceso ha conmocionado a la comunidad.
Un juez competente dictó la medida de detención judicial en contra de Wilian Obeth Medina Calix. Al ahora imputado se le señala como el presunto responsable del accidente de tránsito que cobró la vida de Alejandra Patricia Meza Reyes, de aproximadamente 23 años, y que dejó herido a Brayan Dubón, de unos 26 años.
Las autoridades judiciales informaron que a Medina Calix se le abrió un proceso penal inicial por tres delitos específicos. La Fiscalía lo acusó formalmente por lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y conducción temeraria, acciones que violaron las leyes de la seguridad vial.
El suceso vial ha desatado una ola de indignación entre los familiares y seguidores de Alejandra Meza, quien murió días después del accidente. En vida, fue bailarina y artista hondureña, además de integrante de Oro Lenca Ballet Folklórico de Honduras, agrupación en la que destacó por su talento y pasión.
De acuerdo con los datos asentados en el requerimiento fiscal, el fatídico hecho ocurrió el pasado miércoles 26 de junio de 2026. Los jóvenes Meza Reyes y Dubón Euceda se transportaban en una motocicleta por el carril derecho de la carretera RN-22, en la zona occidental.
El reporte detalla que las víctimas se dirigían con procedencia del municipio de Siguatepeque hacia el centro de La Esperanza, Intibucá.
Las investigaciones determinaron que, a la altura del barrio El Way, Medina Calix conducía una camioneta en sentido contrario. Al intentar realizar un giro a la izquierda para ingresar a la Octava Calle, invadió la vía preferencial y embistió la motocicleta.
Tras el brutal impacto, los dos ocupantes de la motocicleta quedaron tendidos en el pavimento, con graves heridas. Personas que transitaban por el sector ayudaron a trasladar de urgencia a las víctimas hacia un centro asistencial cercano.
Pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, el pasado lunes 29 de junio se reportó el fallecimiento de Alejandra Patricia Meza Reyes. Tras confirmarse el deceso, el órgano jurisdiccional procedió a evaluar las pruebas y resolvió remitir al imputado a un centro penal bajo detención judicial.
La audiencia inicial quedó programada para este jueves 2 de julio. En dicha comparecencia, el Ministerio Público modificará el delito en perjuicio de la fallecida al de homicidio imprudente agravado.