Sujetos armados acorralan y matan a balazos a dos hermanos en La Ceiba

La Ceiba

Dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta la noche de ayer martes en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Darwin Javier Padilla Jiménez y Osman Nain Jiménez Munguía, quienes serían hermanos y residían en la colonia Gonzalo Rivera, cerca del sitio de donde fueron hallados muertos.