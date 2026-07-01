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Sujetos armados acorralan y matan a balazos a dos hermanos en La Ceiba

De acuerdo con los datos preliminares, varios sujetos fuertemente armados perseguían a pie a los hermanos

Sujetos armados acorralan y matan a balazos a dos hermanos en La Ceiba

Imagen de la zona donde fueron hallados los cadáveres de los hermanos.

La Ceiba

Dos jóvenes perdieron la vida de forma violenta la noche de ayer martes en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como Darwin Javier Padilla Jiménez y Osman Nain Jiménez Munguía, quienes serían hermanos y residían en la colonia Gonzalo Rivera, cerca del sitio de donde fueron hallados muertos.

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De acuerdo con los datos preliminares, varios sujetos fuertemente armados perseguían a pie a los hermanos. Minutos después lograron acorralarlos y una intensa ráfaga de disparos rompió la tranquilidad de la noche y puso en alerta a los pobladores.

Tras el ataque se reportó lo sucedido y los cadáveres de ambos hermanos fueron hallados. Hasta el momento, agentes de la Policía Nacional investigan el hecho violento para dar con el paradero de los homicidas.

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Redacción La Prensa
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