Acribillan a balazos a dos jóvenes en colonia Lomas de Buenos Aires de La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades y los lugareños manifestaron no conocer a los fallecidos.

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos la noche de este martes en la colonia Lomas de Buenos Aires, en La Ceiba , en un violento hecho que mantiene en alerta a los pobladores del sector.

De acuerdo con el relato de testigos, el doble crimen se produjo luego de que varios sujetos armados comenzaran a perseguir a los jóvenes a pie con dirección hacia la parte alta de la colonia, en una zona montañosa de difícil acceso.

Minutos después de iniciada la persecución, una intensa ráfaga de disparos rompió la tranquilidad de la noche y alarmó a los residentes del sector. Al salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, los vecinos encontraron los cuerpos de ambos jóvenes tendidos en el suelo.

Debido a la complicada topografía del terreno, el acceso a la escena fue limitado, lo que dificultó las primeras labores de inspección.

Elementos de la Policía Nacional de Honduras llegaron al lugar tras recibir la alerta mediante el Sistema Nacional de Emergencias 911 y procedieron a acordonar la escena para resguardar evidencias.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables.