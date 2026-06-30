Enfermera muere al chocar su motocicleta con un caballo en La Masica, Atlántida

La Ceiba, Honduras

Una enfermera perdió la vida de forma inmediata la tarde de este martes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de San Antonio, en La Masica, Atlántida.

La víctima fue identificada como Andrea Anita Maradiaga, una reconocida profesional de la salud en la zona, quien se conducía en su motocicleta cuando, de manera repentina, un caballo se atravesó en la vía, provocando un fuerte impacto que le quitó la vida al instante.