Enfermera muere al chocar su motocicleta con un caballo en La Masica, Atlántida

Una enfermera perdió la vida de forma inmediata la tarde de este martes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de San Antonio, en La Masica, Atlántida.
La víctima fue identificada como Andrea Anita Maradiaga, una reconocida profesional de la salud en la zona, quien se conducía en su motocicleta cuando, de manera repentina, un caballo se atravesó en la vía, provocando un fuerte impacto que le quitó la vida al instante.
De acuerdo con la información preliminar, Maradiaga regresaba de cumplir su jornada laboral en un centro de salud cercano cuando ocurrió la tragedia, dejando consternados a familiares, compañeros de trabajo y pobladores de la comunidad.
El lamentable hecho ha generado indignación entre usuarios en redes sociales, quienes exigen a las autoridades municipales y policiales aplicar sanciones más severas a los propietarios de ganado que permiten que sus animales deambulen libremente por las carreteras.
Los pobladores advierten que este tipo de situaciones representan un peligro constante para conductores y peatones, especialmente en vías de alto tránsito como la CA-13, donde ya se han reportado otros accidentes similares.