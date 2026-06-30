Joven se mancha de tinta roja y finge su secuestro para exigir L 600 mil a su hermana en EE UU

La Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI en San Pedro Sula informó este martes 30 de junio la localización de un joven en el municipio de Morazán, Yoro, quien habría simulado su propio secuestro con el fin de exigir dinero a su familia.De acuerdo con las diligencias de investigación, el hombre fue ubicado en un hotel del barrio San José, Yoro, donde permanecía aparentemente en buen estado y sin signos de violencia, pese a haber reportado un supuesto secuestro.Las autoridades identificaron al implicado como José Enrique Redondo Amaya, de 29 años, residente en la aldea El Porvenir, Morazán, Yoro, y de oficio labrador.Según el informe, el joven habría fingido heridas utilizando tinta roja, además de fabricar fotografías y simulaciones para hacer creer que se encontraba retenido contra su voluntad.La investigación detalla que el hecho inició el pasado 26 de junio, cuando el joven salió de su vivienda ubicada en la aldea Mojiman, Morazán, en horas de la tarde.Posteriormente, el 29 de junio, su hermana Celenia Redondo Amaya, quien reside en Estados Unidos, recibió un mensaje desde un número hondureño donde se le informaba que su hermano estaba secuestrado.En el mensaje se exigía el pago de 600,000 lempiras bajo amenaza de quitarle la vida si no se realizaba la entrega del dinero en un plazo de 24 horas.Sin embargo, mediante el seguimiento del caso, las autoridades lograron ubicar al joven en un hotel de la zona, donde se encontraba relajado y sin indicios de haber sido víctima de secuestro.La DPI confirmó que el ciudadano será remitido al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente, por el delito de simulación de infracción inexistente, según el artículo 529.Las autoridades señalaron además que la intervención permitió evitar que los familiares realizaran un pago económico basado en un engaño.El caso quedó bajo investigación para el esclarecimiento total de los hechos y el procedimiento judicial correspondiente.