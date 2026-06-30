Investigan robo como móvil de asesinato de pareja en La Libertad, Comayagua

La Libertad, Comayagua

Las autoridades policiales investigan si un robo fue el móvil del asesinato de una pareja ocurrido la mañana del domingo en una solitaria carretera de la comunidad de Los Caulotes, en el municipio de La Libertad, Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Danilo Flores Flores, de 38 años, y Aracely Ramírez Álvarez, de 34, quienes se conducían en una motocicleta cuando fueron atacados a disparos por varios individuos.

El hecho violento se registró alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando, según las investigaciones preliminares, las víctimas fueron interceptadas en la vía por desconocidos que les dispararon en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con el informe policial, la pareja había salido desde el caserío Vallecito con destino al municipio de San Luis, donde residía, luego de realizar algunas diligencias personales.

Familiares de Carlos Danilo relataron a las autoridades que el hombre portaba un bolso con una suma considerable de dinero, el cual no fue encontrado en la escena del crimen.

Al llegar los equipos de investigación al lugar donde quedaron los cuerpos, las pertenencias de la pareja ya habían desaparecido, lo que refuerza la principal línea de investigación.

En ese sentido, agentes policiales indicaron que la hipótesis más fuerte es que el doble crimen habría sido cometido con el objetivo de despojar a las víctimas de sus pertenencias.

Carlos Danilo Flores se desempeñaba como operador de maquinaria pesada y era originario del municipio de La Libertad, Comayagua, según datos confirmados por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables del crimen.