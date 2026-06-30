Droga marcada con “Dolce & Gabbana” decomisada a madre e hija estaba valorada en L156 millones

Choluteca, Honduras

Las autoridades informaron que la droga habría generado ganancias superiores a los seis millones de dólares si hubiera logrado llegar a los mercados ilícitos de Norteamérica.

Un cargamento de 154 kilogramos de supuesta cocaína decomisado por la Policía Nacional en Namasigüe, Choluteca, representó una pérdida estimada de 156 millones de lempiras para las estructuras del narcotráfico, según cálculos de especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA).

De acuerdo con los análisis realizados por la DNPA, los 154 kilos de cocaína equivalen a aproximadamente 1.5 millones de dosis que presuntamente estaban destinadas a su distribución en Estados Unidos y Canadá.

La incautación se produjo el pasado lunes durante un operativo policial en el sector de Namasigüe, departamento de Choluteca, donde agentes interceptaron una camioneta Ford Explorer que transportaba la droga en compartimientos ocultos.

Durante la operación fueron detenidas Anyi Yariela Mejía Interiano, de 28 años, y Gloria Rita Interiano Melgar, de 50 años, quienes son madre e hija y originarias del departamento de Copán.

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y enfrentarán cargos por el presunto delito de tráfico de drogas ilícitas.

Según la información policial, el cargamento habría ingresado al país procedente de Nicaragua por la zona de Guasaule y presuntamente tenía como destino final los mercados de Estados Unidos.

En la inspección del vehículo, los agentes encontraron 154 paquetes rectangulares de supuesta cocaína, los cuales estaban marcados con el sello “Dolce & Gabbana”, una modalidad frecuentemente utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos.

Además del decomiso de la droga, las autoridades incautaron el vehículo utilizado para el transporte de la mercancía ilícita y otros indicios que forman parte de la investigación.

Un menor de edad que viajaba con las detenidas fue remitido a las autoridades competentes para garantizar su protección. Mientras tanto, los paquetes decomisados quedaron bajo custodia de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial para determinar responsabilidades en este caso.