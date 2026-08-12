Unah aplicará prueba de admisión a 19,686 aspirantes este viernes

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 19,686 aspirantes se someterán este viernes 14 de agosto a la segunda y última Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) del año, evaluación que permitirá a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) definir el ingreso de nuevos estudiantes para 2027.

La prueba será aplicada de manera presencial en 15 centros distribuidos en diferentes regiones del país, informó la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección del Sistema de Admisión de la Unah.

Ciudad Universitaria concentra la mayor cantidad de aspirantes inscritos, con un total de 9,502 jóvenes que deberán presentarse para realizar la evaluación de admisión.

El segundo centro con mayor número de aspirantes es el ubicado en Cortés, donde se registraron 4,068 estudiantes. En tanto, en Comayagua se contabilizaron 1,159 jóvenes para esta jornada.

El resto de los aspirantes será distribuido entre los otros centros de aplicación habilitados por la Unah en diferentes regiones del territorio nacional.

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Esta evaluación corresponde a la segunda y última prueba de admisión del año y forma parte del proceso mediante el cual la máxima casa de estudios determina qué aspirantes podrán ingresar a sus diferentes carreras en 2027.

Con esta jornada, miles de jóvenes tendrán la oportunidad de avanzar en su proceso de ingreso a la Unah, mientras las autoridades académicas desarrollan el proceso de evaluación en los 15 centros establecidos para la aplicación de la prueba.