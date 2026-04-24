Unah: Más de 19 mil aspirantes realizan la Phuma 2026 a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, aplica este viernes la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma) de 2026 a más de 19 mil aspirantes, de un total de 19,732 habilitados a nivel nacional. Los aspirantes realizan la prueba en modalidad presencial en 13 centros universitarios distribuidos en las diferentes regiones del país. Debido a la alta afluencia en los campus de El Paraíso, Yoro y Educación Virtual Roatán, la aplicación se desarrolla en dos jornadas: la primera a las 7:00 de la mañana y la segunda a la 1:00 de la tarde.

En los campus de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, así como en Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán, Atlántida, el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la prueba se aplica únicamente en la jornada matutina.

En el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, la aplicación se realizará el martes 5 de mayo a las 7:00 de la mañana, en la Escuela Ramón Rosa. Por su parte, los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país y han sido habilitados para la modalidad virtual realizarán la prueba el viernes 8 de mayo, en el horario previamente seleccionado y consignado en la credencial.