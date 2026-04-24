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Unah: Más de 19 mil aspirantes realizan la Phuma 2026 a nivel nacional

La Phuma se realiza en modalidad presencial y virtual. Los aspirantes que logren obtener un cupo deberán posteriormente crear su expediente estudiantil

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 13:30 -
  • Agustín Lagos
Unah: Más de 19 mil aspirantes realizan la Phuma 2026 a nivel nacional

Aspirantes realizan la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA) en distintas sedes del país.

 Foto: Unah
Tegucigalpa, Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), a través de la Vicerrectoría Académica y la Dirección del Sistema de Admisión, aplica este viernes la primera Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma) de 2026 a más de 19 mil aspirantes, de un total de 19,732 habilitados a nivel nacional.

Los aspirantes realizan la prueba en modalidad presencial en 13 centros universitarios distribuidos en las diferentes regiones del país.

Debido a la alta afluencia en los campus de El Paraíso, Yoro y Educación Virtual Roatán, la aplicación se desarrolla en dos jornadas: la primera a las 7:00 de la mañana y la segunda a la 1:00 de la tarde.

Unah: Más de 19 mil aspirantes realizan la Phuma 2026 a nivel nacional
(Foto: Unah)

En los campus de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, así como en Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, Copán, Atlántida, el Instituto Tecnológico Superior de Tela (ITS-Tela) y Educación Virtual Marcala, la prueba se aplica únicamente en la jornada matutina.

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En el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, la aplicación se realizará el martes 5 de mayo a las 7:00 de la mañana, en la Escuela Ramón Rosa.

Por su parte, los aspirantes hondureños y extranjeros que residen fuera del país y han sido habilitados para la modalidad virtual realizarán la prueba el viernes 8 de mayo, en el horario previamente seleccionado y consignado en la credencial.

Unah: Más de 19 mil aspirantes realizan la Phuma 2026 a nivel nacional
(Foto: Unah)

Quienes se presenten a la Phuma virtual deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que la Dirección del Sistema de Admisión enviará el enlace para una reunión informativa el jueves 7 de mayo, en la cual podrán aclarar dudas previas a la aplicación. Asimismo, recibirán con anticipación las instrucciones y el enlace para descargar el aplicativo necesario.

Los resultados de la Phuma, tanto en modalidad presencial como virtual, estarán disponibles del 1 al 5 de junio de 2026 en el sitio web de admisión: https://admisiones.unah.edu.hn/. Los aspirantes que se postulan a carreras con requisitos específicos o que compiten por un cupo podrán consultar los rankings el 3 de julio.

Posteriormente, quienes resulten admitidos o logren obtener un cupo deberán crear su expediente estudiantil conforme a los lineamientos y calendario de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción (DIPP-Registro), para ingresar en el III período académico de 2026.

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los padres de familia que acompañan a los aspirantes, desde las 6:00 de la mañana se habilitaron las instalaciones del Palacio Universitario de los Deportes en Ciudad Universitaria, donde podrán esperar en un entorno seguro y cómodo, con acceso vehicular y peatonal.

Las autoridades recordaron que este punto será la salida de todos los aspirantes al finalizar la prueba. Asimismo, en los demás campus universitarios a nivel nacional se habilitaron centros de espera para padres de familia y servicios de información institucional.

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Redacción web
Agustín Lagos

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