Entregan computadoras y equipo médico a centros de salud y escuelas del occidente

Tegucigalpa, Honduras

Varios centros de salud y escuelas del occidente de Honduras comenzaron a recibir equipo médico, tecnológico y kits escolares como parte de una inversión de 3.4 millones de lempiras ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Social.

La entrega se realizó durante una gira en municipios de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, donde se distribuyeron computadoras, impresoras, mobiliario médico y materiales escolares con el objetivo de mejorar las condiciones de atención en centros de salud y el acceso a herramientas educativas.

En total, se entregaron seis computadoras de escritorio, 22 laptops, 10 impresoras, cuatro kits de mobiliario para salud y 645 kits escolares que incluyen mochilas y uniformes. Según datos oficiales, el apoyo beneficia a 21 centros educativos y ocho centros de salud.

“Son 21 centros educativos los que están siendo beneficiados con este equipo y estamos haciendo entrega a ocho centros de salud, que se van a beneficiar con útiles escolares y computadoras para puedan atender a los niños en cada centro”, explicó la ministra de Sedesol Fátima Juárez.

La jornada inició en el municipio de San Marcos, en Santa Bárbara, donde el hospital materno infantil recibió equipo como camillas, mobiliario y una computadora. En el municipio de Atima también se entregó equipo tecnológico para reforzar el funcionamiento del centro de salud local.