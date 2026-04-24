¿Necesita cirugía de mano? En el Hospital Escuela serán gratuitas

Tegucigalpa, Honduras

La jornada médica iniciará con una fase de evaluación y captación de pacientes, prevista para este domingo 26 de abril en la consulta externa de cirugía plástica del Hospital Escuela.

El Hospital Escuela anunció la realización de una brigada quirúrgica de mano, programada del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, con el objetivo de atender a pacientes que requieren procedimientos especializados en esta área.

Durante esta etapa, los especialistas evaluarán a personas con lesiones, deformidades o limitaciones funcionales en las manos, con el fin de determinar su elegibilidad para cirugía.

Las intervenciones se realizarán de forma gratuita, según informaron los organizadores, como parte de un esfuerzo por ampliar el acceso a tratamientos especializados para personas de escasos recursos.

La brigada contará con un equipo de médicos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, quienes estarán a cargo de los procedimientos durante la semana.

Las autoridades médicas señalaron que estas jornadas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes, en especial de aquellos que han sufrido accidentes, lesiones laborales o presentan condiciones congénitas.

El proceso de atención comenzará con la valoración clínica en consulta externa, donde se seleccionarán los casos que cumplan con los criterios médicos establecidos para la intervención quirúrgica.