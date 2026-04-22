Un 20% aumentan casos de resistencia a la insulina en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El aumento de los casos de resistencia a la insulina se ha convertido en una preocupación de salud pública, en un contexto marcado por cambios acelerados en los estilos de vida.

Este trastorno metabólico, estrechamente vinculado al sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, no solo afecta a adultos, sino que cada vez se diagnostica con mayor frecuencia en niños y jóvenes.

El tema cobró relevancia durante la tercera jornada de actualización médica organizada por el posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés y la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, capítulo Cortés.

La actividad, desarrollada en el Club Hondureño Árabe, reunió a más de 250 estudiantes y profesionales de la salud interesados en profundizar en enfermedades crónicas y otras afecciones que están afectando a la población hondureña.

El doctor Bryan Rojas, especialista en medicina interna, nutrición y obesidad, explicó que la resistencia a la insulina surge cuando el organismo pierde la capacidad de utilizar adecuadamente esta hormona, encargada de regular los niveles de glucosa en sangre.

Indicó que este proceso está directamente relacionado con el deterioro de la función del páncreas, provocado en gran medida por hábitos poco saludables.

El especialista señaló que factores como el sedentarismo, aumento de peso y una alimentación inadecuada generan una desregulación progresiva en el organismo. Como consecuencia, la insulina deja de cumplir su función de manera eficiente, abriendo la puerta a alteraciones metabólicas que pueden avanzar de forma silenciosa.