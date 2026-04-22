Un 20% aumentan casos de resistencia a la insulina en Honduras

El aumento de los casos de resistencia a la insulina se ha convertido en una preocupación de salud pública, en un contexto marcado por cambios acelerados en los estilos de vida.
Este trastorno metabólico, estrechamente vinculado al sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, no solo afecta a adultos, sino que cada vez se diagnostica con mayor frecuencia en niños y jóvenes.
El tema cobró relevancia durante la tercera jornada de actualización médica organizada por el posgrado de Medicina Interna de la Unah-Cortés y la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, capítulo Cortés.
La actividad, desarrollada en el Club Hondureño Árabe, reunió a más de 250 estudiantes y profesionales de la salud interesados en profundizar en enfermedades crónicas y otras afecciones que están afectando a la población hondureña.
El doctor Bryan Rojas, especialista en medicina interna, nutrición y obesidad, explicó que la resistencia a la insulina surge cuando el organismo pierde la capacidad de utilizar adecuadamente esta hormona, encargada de regular los niveles de glucosa en sangre.
Indicó que este proceso está directamente relacionado con el deterioro de la función del páncreas, provocado en gran medida por hábitos poco saludables.
El especialista señaló que factores como el sedentarismo, aumento de peso y una alimentación inadecuada generan una desregulación progresiva en el organismo. Como consecuencia, la insulina deja de cumplir su función de manera eficiente, abriendo la puerta a alteraciones metabólicas que pueden avanzar de forma silenciosa.
Rojas apuntó que esta condición no es nueva, pero ha tenido un crecimiento significativo. Para el caso, la Organización Mundial de la Salud, proyecta que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y trastornos asociados a la obesidad se perfilan como las principales causas de complicaciones de salud a nivel global para el año 2030.
En Honduras, los datos reflejan una tendencia preocupante. Rojas indicó que, de acuerdo con el comportamiento en consulta, los casos de resistencia a la insulina han aumentado un 20% en los últimos cinco o dos años en Honduras.
Subrayó que uno de los mayores desafíos es que la resistencia a la insulina suele pasar desapercibida en sus etapas iniciales. Síntomas como fatiga constante, somnolencia o el oscurecimiento del cuello, son ignorados con frecuencias o atribuidos a factores cotidianos.
También pueden presentarse señales menos evidentes, como problemas gastrointestinales, insomnio o infecciones recurrentes, que reflejan un debilitamiento del sistema inmunológico. Estas manifestaciones, aunque aparentemente aisladas, pueden ser indicios de un desequilibrio metabólico más profundo.
El experto resaltó que si no se detecta y trata a tiempo, la resistencia a la insulina puede evolucionar hacia enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Además, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.
El especialista enfatizó que los hábitos diarios juegan un papel determinante en el desarrollo de esta condición. Una dieta desequilibrada, la falta de actividad física, el descanso inadecuado y el estrés contribuyen a deteriorar la salud metabólica.
Agregó que, aunque en los últimos años se ha observado un mayor interés, especialmente entre los jóvenes, por adoptar estilos de vida saludables, las consultas preventivas siguen siendo insuficientes. Esto limita la posibilidad de realizar diagnósticos tempranos y frena los esfuerzos por contener el avance de estas enfermedades.
Ante este escenario, Rojas, quien también es docente del posgrado de Medicina Interna, recomendó a la población realizarse al menos una evaluación médica al año y adoptar cambios sostenidos en la alimentación, actividad física y hábitos de sueño.
"Cada vez vemos más casos de resistencia a la insulina, es un problema creciente que está afectando a la población, por eso fue uno de los temas seleccionados para la jornada de actualización médica, abordándola desde diferentes especialidades y perspectivas", añadió.