Jornada de actualización médica reúne a más de 250 estudiantes y especialistas en San Pedro Sula

La Ciudad Industrial alberga este sábado la tercera Jornada de Actualización de Medicina Interna, un espacio académico que reúne a estudiantes, médicos generales e internistas en el Club Hondureño Árabe, con el propósito de fortalecer la formación continua y actualizar conocimientos en distintas áreas de la especialidad.
El evento, organizado por el posgrado de Medicina Interna de Unah-Cortés junto a la Sociedad Hondureña de Medicina Interna capítulo noroccidente, se ha consolidado como una de las principales iniciativas académicas de la región.
La doctora Dulce Segura, subjefa de residentes del posgrado, explicó que el evento nació con el objetivo de promover la academia y la actualización constante del personal en formación y ejercicio.
“Es el tercer año consecutivo que realizamos esta jornada con el fin de actualizar y promover la academia”, señaló Segura, al destacar que la iniciativa ha logrado posicionarse como un punto de encuentro entre distintas generaciones de médicos.
Para esta edición, el evento lleva por lema “Medicina Interna 360: evidencia, innovación y práctica”, una propuesta que busca integrar el conocimiento científico con las herramientas clínicas actuales y las nuevas tendencias en el abordaje de los pacientes.
El programa contempla la participación de subespecialidades, como cardiología, neumología, hematología, nefrología, gastroenterología, endocrinología, reumatología, infectología y neurología, con un enfoque que abarca desde conceptos fundamentales hasta temas complejos como el uso de ventilación mecánica.
El doctor Marvin Villanueva, jefe de residentes de Medicina Interna, detalló que la selección de los temas es el resultado de un proceso de planificación de aproximadamente cinco meses, en el que se identificaron las principales áreas de oportunidad académica.
“Hemos evaluado cuáles son las áreas con mayor déficit tanto para estudiantes como para médicos generales, y también para la formación base en medicina interna. Todo esto con el fin de brindar una mejor atención a nuestros pacientes”, explicó.
La jornada cuenta con la participación de especialistas como el cardiólogo Manuel Espinoza, el infectólogo Alex Cardona, Josué Pagoada y Jaime Cardoza en endocrinología, Óscar Sauceda, nefrólogo, Javier Lagos, neurólogo, Juan Carlos Valle, gastroenterólogo, César Madrid, Marco Quiñones, Ángel Cruz, María Luisa Ponce, Ramón Martínez, Sinthia Solórzano, Gloria Mancía y Roberto López.
El doctor Bryan Rojas, especialista en Medicina Interna y parte del comité organizador, destacó que en el marco de la actualización científica, también se desarrollará un foro sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina, impartido por el doctor Ángel Cruz.
“La idea es ver cómo la inteligencia artificial puede apoyar el abordaje médico sin sustituir el razonamiento clínico, que siempre debe prevalecer. Esta será una jornada muy interesante”, apuntó Rojas.
Añadió que, en estos tres años, la jornada ha tenido una evolución positiva, impulsada por el respaldo de estudiantes, médicos en servicio social, residentes y profesionales en ejercicio, lo que ha permitido consolidar su continuidad y fortalecer su crecimiento dentro del ámbito académico en el noroccidente del país.
Los organizadores informaron que para esta tercera edición esperan contar con una asistencia de 250 personas, entre estudiantes de quinto y sexto año de Medicina, médicos generales e internistas, en una jornada que se desarrolla de las 7:00 am a 4:00 pm.
Con más de 15 ponentes y al menos ocho conferencias programadas, la jornada se posiciona como un espacio de intercambio académico que busca elevar el nivel de preparación médica en la zona norte del país, reforzando la importancia de la actualización continua como base para una mejor atención en salud.