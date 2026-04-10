Casos de enfermedades crónicas se duplican en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Las consultas por enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión se han duplicado en los últimos años en el hospital Mario Catarino Rivas, donde estas patologías representan más del 70% de la atención en el área de Medicina Interna. Así lo dio a conocer el doctor Bryan Rojas, especialista en medicina interna, nutrición y obesidad, quien explicó que este incremento refleja una tendencia sostenida de enfermedades metabólicas que afectan cada vez más a la población en edades productivas e incluso a adolescente, un fenómeno que antes no era frecuente. Rojas detalló que tanto en la consulta externa como en urgencias de medicina interna, predominan pacientes con hipertensión arterial, diabetes, trastornos tiroideos, enfermedad renal crónica e hígado graso, así como con complicaciones más graves. Entre estas complicaciones mencionó eventos como infartos al corazón, accidentes cerebrovasculares y fallos renales que en muchos casos derivan en tratamientos de diálisis, lo que evidencia el impacto de estas enfermedades cuando no son detectadas o tratadas a tiempo.

El especialista advirtió que este panorama no es aislado, sino que responde a un comportamiento generalizado asociado a cambios en el estilo de vida, especialmente en la alimentación y actividad física. Entre las causas de este aumento, señaló el alto consumo de alimentos ultraprocesados, bebidas gaseosas, dietas ricas en grasas saturadas y sal, así como el creciente sedentarismo. A esto se suma el estrés como un factor emergente que, de acuerdo con el especialista, puede actuar como un detonante de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, agravando el riesgo en personas que ya presentan predisposición.

Rojas enfatizó que la prevención sigue siendo el principal desafío, al considerar que muchas de estas enfermedades pueden evitarse desde etapas tempranas de la vida mediante la adopción de hábitos saludables y educación en salud desde el hogar y las escuelas. “El problema es que seguimos llegando tarde”, apuntó, al insistir en que la cultura de prevención debe fortalecerse para reducir los casos de enfermedades crónicas que hoy saturan los servicios de salud. También alertó sobre el aumento de casos en población joven, fenómeno que atribuyó principalmente al sobrepeso y la obesidad, condiciones que están apareciendo cada vez más temprano y que desencadenan hipertensión y diabetes a edad temprana.