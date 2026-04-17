Trillizos recibirán alta médica este viernes

San Pedro Sula, Honduras.

Mañana viernes 17 de abril recibirán el alta médica los trillizos que nacieron este miércoles en el hospital Mario Catarino Rivas, tras varios días de observación en los que tanto los recién nacidos como su madre han evolucionado de manera satisfactoria.

Se trata de los hijos de María Fernanda Larios, de 33 años, originaria de San Alejo, Tela, Atlántida, quien llegó al centro asistencial para su control prenatal y terminó dando a luz, convirtiéndose en el segundo parto múltiple atendido en este hospital en lo que va del año.

Los bebés, tres varones a quienes llamaron Dariel, Gael y Thiago, nacieron a las 10:00 am con pocos minutos de diferencia. El primero en llegar al mundo fue Dariel, seguido de Gael y posteriormente Thiago, sin presentar complicaciones.

Con gratitud, la madre expresó que tanto ella como sus hijos se encuentran bien. “Gracias a Dios tanto mis hijos como mi persona estamos bien. Estoy agradecida por el trato que nos han dado”, dijo.

Larios relató que se enteró de su embarazo al tercer mes y que la noticia la tomó por sorpresa, especialmente al descubrir que no esperaba un bebé, sino tres. “Fue una sorpresa. Algo que no nos esperábamos. Al principio sentí un poco de temor, pero luego dije: ya estamos aquí, a echar para adelante”, recordó.