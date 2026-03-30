IHSS anuncia nuevas brigadas de cirugía cardíaca pediátrica

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se prepara para realizar dos brigadas más de cirugía cardiovascular pediátrica este año, un esfuerzo que busca consolidar un programa que ya ha transformado la vida de 100 niños. El anuncio se dio durante la conferencia de prensa del viernes, donde autoridades de la institución celebraron haber alcanzado la cirugía número 100 desde que las brigadas comenzaron en 2024, reconociendo el compromiso del personal médico y el apoyo de fundaciones internacionales que han hecho posible este proyecto. Octavio Fajardo, cirujano cardiovascular del hospital, destacó que esta iniciativa ha devuelto la esperanza a niños de diferentes partes del país, tanto afiliados como no afiliados, que de otra manera no podrían acceder a estos procedimientos debido a su alto costo.

A su vez, explicó que uno de los objetivos principales de estas jornadas es asegurar que el programa pueda crecer de manera sostenible, capacitar al personal local, y mantener la atención de alta complejidad sin depender únicamente de la ayuda internacional. Bárbara Ortiz, directora de Mensajeros de la Paz Honduras, recordó que este proyecto nació hace dos años con el apoyo de la Fundación Infancia Solidaria de España, que identificó la necesidad de cirugía cardiovascular en Honduras y encontró en el IHSS médicos dispuestos a trabajar por el bienestar de los pacientes.

“No puedes evitar la sonrisa al pensar en todos esos niños y niñas que ahora tienen esperanza de un futuro mejor. Infancia Solidaria sentó las bases, ahora se han sumando organizaciones de Estados Unidos y El Salvador. Nos sentimos contentos de cómo ha avanzado el programa aquí en el seguro", comentó.