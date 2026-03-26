Cien corazones sanados, IHSS celebra avances de cirugías cardíacas en niños

San Pedro Sula, Honduras.

Génesis Sánchez, de 16 años, se convirtió este jueves en la paciente número 100 en recibir una cirugía cardiovascular pediátrica en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), marcando un hito en el programa impulsado desde 2024 a través de brigadas internacionales. La joven, originaria del sector Rivera Hernández y afiliada al IHSS desde 2013, padecía una cardiopatía congénita. La intervención fue realizada con éxito durante la mañana, confirmó el doctor Octavio Fajardo, cirujano cardiovascular del centro asistencial. Este logro no solo representa un avance médico, sino también el fruto de años de trabajo conjunto entre organizaciones sin fines de lucro y el personal local, que ha mostrado una fuerte vocación de servicio y ha ido consolidando su experiencia en uno de los campos más complejos de la medicina. “Nos sentimos muy satisfechos y agradecidos con Dios por tener la oportunidad de servir al prójimo. Más que un número, esto representa una nueva oportunidad de vida para estos niños y sus familias”, expresó.

Fajardo compartió que la iniciativa de traer brigadas al hospital regional fue impulsada por un grupo de médicos preocupados por el bienestar de sus pacientes, ya que este tipo de cirugías son de difícil acceso y su costo a nivel privado oscila entre L800,000 y L1 millón. La primera brigada se realizó en febrero de 2024 con el respaldo de la fundación española Infancia Solidaria. En esa jornada participaron 17 profesionales de España y 25 hondureños, sentando las bases de lo que hoy es un programa de cirugía cardiáca en crecimiento. Para hacer posible las intervenciones, la cooperación internacional ha sido clave. Semanas antes de iniciar la primera brigada, Infancia Solidaria donó una bomba de circulación extracorpórea, un equipo que es esencial en este tipo de procedimientos quirúrgicos, ya que sustituye la función del corazón y los pulmones durante la cirugía. A esta iniciativa se han sumado organizaciones como Gift of Life, HeartGift y Latidos de Esperanza de El Salvador, así como Mensajeros de la Paz Honduras y el Club Rotario Ulúa, ampliando el alcance de las brigadas y fortaleciendo las capacidades del hospital.

Desde entonces, el hospital ha realizado ocho jornadas quirúrgicas que han permitido operar a pacientes con cardiopatías congénitas de distintas regiones del país, desde recién nacidos hasta los 18 años, tanto afiliados como no afiliados, cuyas familias no contaban con los recursos para costear una cirugía de este tipo en el sector privado. En julio de 2025, representantes de varias organizaciones se reunieron con las autoridades del IHSS y acordaron que este año se realizarían unas 100 cirugías cardiovasculares pediátricas. Como resultado de ese acuerdo, en noviembre de 2025 Gift of Life reafirmó su compromiso con una donación valorada en más de L9 millones, que incluyó otra bomba de circulación extracorpórea, un ecocardiograma portátil pediátrico y un set completo de instrumentos especializados para cirugía cardiovascular. Fajardo señaló que uno de los objetivos de estas brigadas es capacitar al personal local, para que el hospital pueda contar con un programa de cirugía cardiovascular autosostenible a futuro.