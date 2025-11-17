Brigada devuelve esperanza a niños con enfermedades cardíacas

San Pedro Sula, Honduras.

El hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inició este lunes la quinta brigada de cirugía cardiovascular pediátrica, donde participan el equipo local y profesionales extranjeros que forman parte de organizaciones sin ánimo de lucro. Autoridades del centro asistencial informaron que ya se realizaron con éxito las dos primeras intervenciones, de las diez programadas para esta semana, destacando que esta nueva jornada médica representa una esperanza para niños de diferentes regiones del país. Gracias al apoyo de las organizaciones Gift of Life International, Heart Gift y Latidos de Esperanza, la brigada ofrece una segunda oportunidad de vida a pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas, independientemente de si están afiliados o no al IHSS. Estas organizaciones han trabajado de forma sostenida desde el 2024 con el hospital, para fortalecer el acceso a procedimientos de alta complejidad, que de otra forma resultarían casi imposibles de pagar para las familias de los pacientes. "Agradecemos profundamente a nuestro dedicado equipo de médicos, enfermeras y personal de apoyo del hospital regional, así como al equipo internacional, cuyo compromiso y solidaridad hacen posible esta noble jornada", expresaron las autoridades del IHSS.

El equipo de especialistas internacionales arribó el fin de semana al aeropuerto Ramón Villeda Morales, donde fue recibido por miembros del Club Rotario Ulúa, organización que ha acompañado esta iniciativa desde sus inicios. Su rol ha sido fundamental para la coordinación logística y acompañamiento de los equipos médicos. A través de sus redes sociales, el Club compartió que recibió “con alegría y profundo agradecimiento al equipo médico especializado que realizará las cirugías cardiovasculares en beneficio de los niños y niñas de nuestro país”. “Como Club Rotario Ulúa, estamos honrados de servir como enlace logístico, apoyando en la coordinación, movilización y acompañamiento del personal médico para que este proyecto humanitario se desarrolle con éxito”, expresó la organización. Las brigadas forman parte de una iniciativa que busca establecer un programa permanente de cirugía cardiovascular pediátrica en el hospital regional del norte, con la meta de que este funcione de mantera autosuficiente en 2028, un esfuerzo que permitiría ampliar la capacidad de atención y beneficiar a miles de familias hondureñas.

En ese sentido, también se informó que el programa ya cuenta con equipamiento propio y de última generación, un avance que consideran un hito para el fortalecimiento de la atención en el área de cardiología pediátrica en el país. Entre los nuevos equipos donados se encuentra una bomba de circulación extracorpórea, dispositivo crucial que sustituye temporalmente las funciones del corazón y los pulmones, permitiendo realizar procedimientos quirúrgicos complejos. También fueron incorporados un cardiógrafo pediátrico portátil y un set completo de instrumentos quirúrgicos cardiovasculares pediátricos. Estas herramientas permitirán ampliar la capacidad resolutiva del hospital en procedimientos altamente especializados. Familiares de los pacientes y niños recibieron al equipo médico internacional con globos y pancartas, como una muestra de agradecimiento. Los pacientes fueron evaluados el fin de semana.