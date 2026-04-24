Diputados que salvaron pasajera en avión proponen que colegiales aprendan a dar RCP

Tegucigalpa, Honduras

Carlos Umaña y Thirsa López, diputados del Partido Liberal por el departamento de Cortés, presentaron esta semana un proyecto de ley orientado a incluir la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios como parte obligatoria del noveno grado en el sistema educativo de Honduras. El Congreso Nacional informó que la iniciativa surge luego de que ambos legisladores, quienes también son médicos, realizaran un procedimiento de RCP durante un vuelo hacia Madrid, España, con el que salvaron la vida de Fanny Doninelli (de 70 años).

Umaña señaló durante la sesión que espera que este hecho genere un impacto positivo y reflexionó sobre lo que habría ocurrido si en ese vuelo no hubiesen estado personas capacitadas en ese tipo de emergencias. “Simplemente la paciente hubiera fallecido”, afirmó.

Propuesta de capacitación

“Hoy vengo a presentar el proyecto de ley que hemos denominado ‘Capacitación y Enseñanza Obligatoria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para el Sistema Educativo Nacional’”, expresó Umaña, quien agregó que se trata de una iniciativa novedosa. La propuesta, turnada a la Comisión Legislativa de Salud, plantea que el entrenamiento se imparta mediante un curso de 30 horas, incorporado en la currícula de secundaria y como requisito para obtener el título de bachiller. Umaña destacó que un paro cardíaco puede ocurrir en cualquier momento, al igual que accidentes o situaciones de ahogamiento. “Que usted sobreviva depende de que encuentre un buen samaritano con un entrenamiento mínimo”, subrayó. Asimismo, explicó que no es necesario ser médico o personal sanitario para capacitarse en primeros auxilios y RCP.