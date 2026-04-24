  1. Inicio
  2. · Honduras

Diputados que salvaron pasajera en avión proponen que colegiales aprendan a dar RCP

DiputadosCarlos Umaña y Thirsa López proponen incluir reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios como materia obligatoria desde noveno grado en Honduras

Diputados que salvaron pasajera en avión proponen que colegiales aprendan a dar RCP

Los diputados liberales Thirsa López y Carlos Umaña.
Tegucigalpa, Honduras

Carlos Umaña y Thirsa López, diputados del Partido Liberal por el departamento de Cortés, presentaron esta semana un proyecto de ley orientado a incluir la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios como parte obligatoria del noveno grado en el sistema educativo de Honduras.

El Congreso Nacional informó que la iniciativa surge luego de que ambos legisladores, quienes también son médicos, realizaran un procedimiento de RCP durante un vuelo hacia Madrid, España, con el que salvaron la vida de Fanny Doninelli (de 70 años).

Empresarios piden frenar hurto y mejorar red eléctrica

Umaña señaló durante la sesión que espera que este hecho genere un impacto positivo y reflexionó sobre lo que habría ocurrido si en ese vuelo no hubiesen estado personas capacitadas en ese tipo de emergencias. “Simplemente la paciente hubiera fallecido”, afirmó.

Propuesta de capacitación

“Hoy vengo a presentar el proyecto de ley que hemos denominado ‘Capacitación y Enseñanza Obligatoria en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios para el Sistema Educativo Nacional’”, expresó Umaña, quien agregó que se trata de una iniciativa novedosa.

La propuesta, turnada a la Comisión Legislativa de Salud, plantea que el entrenamiento se imparta mediante un curso de 30 horas, incorporado en la currícula de secundaria y como requisito para obtener el título de bachiller.

Umaña destacó que un paro cardíaco puede ocurrir en cualquier momento, al igual que accidentes o situaciones de ahogamiento.

“Que usted sobreviva depende de que encuentre un buen samaritano con un entrenamiento mínimo”, subrayó. Asimismo, explicó que no es necesario ser médico o personal sanitario para capacitarse en primeros auxilios y RCP.

Estos son los requisitos del IHSS para pensión a huérfanos y la complementaria

Añadió que la edad tampoco representa una barrera para aprender estas técnicas, ya que, según indicó, desde los 12 años una persona puede aplicarlas.

“Esto podría salvar muchas vidas en el futuro porque los estudiantes hondureños tienen la capacidad para recibir el entrenamiento”, concluyó el diputado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias