Julián Álvarez decide dónde jugar tras ofertas del Real Madrid y Barcelona

Florentino Pérez, recientemente reelecto presidente del Real Madrid, ha cumplido su promesa y este martes ha destapado el nombre del jugador por el que estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros. Dos días después de que los socios se decantaron por él para mantenerse al frente del club, Florentino ha asegurado que ha hecho una oferta formal por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.