Julián Álvarez decide dónde jugar tras ofertas del Real Madrid y Barcelona

Prensa española revela la decisión tomada por Julián Álvarez tras las ofertas que Barcelona y Real Madrid lanzaron para ficharle de cara a la próxima campaña.
Florentino Pérez, recientemente reelecto presidente del Real Madrid, ha cumplido su promesa y este martes ha destapado el nombre del jugador por el que estaría dispuesto a desembolsar 150 millones de euros. Dos días después de que los socios se decantaron por él para mantenerse al frente del club, Florentino ha asegurado que ha hecho una oferta formal por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.
Real Madrid intentó hacer un movimiento importante en el mercado de fichajes, al ofertar 150 millones de euros por Julián Álvarez, uno de los delanteros más codiciados en la actualidad, mismo que era deseo de Barcelona.
El Real Madrid ha anunciado que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid, que la ha rechazado y ha remitido a la cláusula de rescisión del jugador.
"El Real Madrid CF comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", indica el club merengue.
De acuerdo con distintos medios, la cláusula de salida del delantero argentino es de 500 millones de euros, una cifra que se encuentra lejos de la posibilidad de cualquier equipo.
Diario Sport de España ha revelado la decisión de Julián Álvarez tras conocerse de forma oficial que Barcelona y Real Madrid lo quieren fichar de cara a la próxima campaña.
El nombre de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los más comentados del mercado de fichajes europeo. Luego de que trascendiera de manera oficial el fuerte interés de Barcelona y Real Madrid por incorporarlo de cara a la próxima temporada, el delantero argentino ha tomado una importante decisión sobre su futuro inmediato.
Según informó el diario español Sport, el atacante del Atlético de Madrid ha optado por dejar en pausa cualquier movimiento relacionado con una posible transferencia para enfocarse exclusivamente en el Mundial 2026
La prioridad del campeón del mundo con Argentina es llegar en las mejores condiciones al torneo y evitar cualquier distracción que pueda afectar su rendimiento con la Albiceleste.
La publicación señala que Álvarez, a través de su entorno, habría solicitado al Barcelona mantener un perfil bajo durante las próximas semanas. El objetivo es que las negociaciones no generen un ruido mediático innecesario mientras se encuentra concentrado en uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva.
De acuerdo con la información revelada por The Touchline, el futbolista tiene claro que desea vestir la camiseta azulgrana y así se lo habría comunicado de manera interna a la dirigencia del Atlético de Madrid.
El delantero confía en que el conjunto colchonero respete la promesa realizada meses atrás, cuando se le aseguró que escucharían ofertas en caso de que manifestara su deseo de abandonar la institución.
Sin embargo, la situación está lejos de ser sencilla. Las relaciones entre ambos clubes se han tensado considerablemente en las últimas semanas y las posturas continúan muy alejadas. Desde el Atlético mantienen una posición firme y no están dispuestos a facilitar la salida de una de sus máximas figuras sin recibir una propuesta acorde a sus exigencias económicas.
A pesar de ello, Julián Álvarez no tiene intención de protagonizar ningún conflicto público. El delantero ha decidido actuar con cautela y profesionalismo, evitando cualquier declaración o gesto que pueda interpretarse como una presión hacia el club madrileño. Su estrategia pasa por mantener la calma y esperar que las negociaciones evolucionen de forma natural una vez concluya el Mundial.
Mientras tanto, en Barcelona no pierden la esperanza. La directiva blaugrana considera al argentino como uno de los grandes objetivos para reforzar el ataque y está convencida de que todavía existen posibilidades de alcanzar un acuerdo